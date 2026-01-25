Vremea se strică în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben, una de vânt puternic și alta de precipitații însemnate cantitativ, valabile până marți dimineață. Zeci de județe sunt vizate de rafale intense, ploi abundente, ninsori la munte și viscol, cu posibile efecte asupra traficului și activităților zilnice.

România, sub două Coduri galbene. Mai multe judeţe, afectate de vânt puternic şi ploi abundente până marţi - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit meteorologilor, de duminică, ora 14:00, până luni, ora 08:00, în Banat, sudul Crişanei şi în Carpaţii Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini în general de peste 1.700 m rafalele vor depăşi 90...100 km/h.

Județele vizate de atenționarea de vânt

Sunt vizate de această atenţionare judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin, integral, şi, parţial, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu şi Alba.

Totodată, de luni, ora 08:00, până marţi, ora 10:00, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi mixte în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp şi local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1.700 m va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 20...30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii sub 100 m.

Al doilea cod galben: județele afectate de precipitații

Se vor afla sub atenţionare Cod galben judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Buzău, integral, şi, parţial, Bihor, Cluj, Arad, Timiş, Alba, Sibiu, Braşov, Vrancea şi Covasna.

Până în seara zilei de marţi (27 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii în majoritatea zonelor şi pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40...45 km/h, semnalează ANM.

