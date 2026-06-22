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Monica Anisie, propusă pentru Ministerul Educaţiei, răspunsuri cu ChatGPT în comisie

Monica Anisie, propusă pentru Ministerul Educaţiei, răspunsuri cu ChatGPT în comisie Monica Anisie, în timpul audierilor
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.06.2026, 17:21 | Modificat la 22.06.2026, 17:22

Monica Anisie, propunerea Guvernului Veştea pentru Ministerul Educaţiei, a fost surprinsă în timpul audierilor din Comisia parlamentară dând răspunsuri cu ajutorul ChatGPT. Mai precis, un consilier aflat în dreapta liberalei a utilizat platforma AI pentru a-i formula răspunsurile la întrebările pe care le primea.

Potrivit Hotnews, în timp ce parlamentarii își pregăteau întrebările pentru Monica Anisie, consilierul le nota într-un document, apoi le transmitea mai departe către ChatGPT. În filmarea realizată de publicaţie se poate observa cum aplicația structura răspunsurile "la liniuță".

Răspunsuri la liniuţă

Pe parcursul audierii, consilierul a fost văzut de mai multe ori șoptindu-i Monicăi Anisie, iar uneori, aceasta se uita în laptopul lui.

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Printre întrebările introduse în ChatGPT s-a aflat și una referitoare la Legea Vexler, notată cu numărul 6 în documentul consilierului. La această întrebare, ChatGPT a formulat următorul răspuns:

„Pentru audieri, răspunsul Monicăi Anisie la liniuță:

– Respect atribuțiile constituționale ale Președintelui României

– Sesizarea CCR și cererea de reexaminare sunt instrumente constituționale legitime

Pe acelaşi subiect

– În același timp, legislația trebuie să fie clară, predictibilă și lipsită de ambiguități

– După pronunțarea CCR, deciziile Curții trebuie respectate de toate instituțiile statului

– Memoria victimelor Holocaustului și valorile democratice trebuie să fie protejate fără echivoc”.

Redactia Observator
Redactia Observator
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