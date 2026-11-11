Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor, respinsă. Nazare: Deficitul României scade

Senatul a dezbătut şi a votat, miercuri, moţiunea simplă AUR împotriva ministrului Finanţelor cu tema: „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, în cadrul dezbaterii, că deficitul scade atât pe metodologia naţională, cât şi pe cea europeană, explicând că acesta scade în fiecare trimestru faţă de trimestrul corespunzător anului trecut şi scade în fiecare an încheiat. Moţiunea a fost respinsă de Senat.

Update: Rezultatul votului la moţiune a fost următorul: 21 de senatori au votat ”pentru”, 46 ”împotrivă”, au fost 13 abţineri, iar 14 parlamentari nu au votat. Astfel, moţiunea simplă a fost respinsă.

”Statul român n-are două contabilităţi, are o singură execuţie bugetară şi două moduri de a o citi. Amândouă sunt publice, amândouă sunt cerute de lege, amândouă sunt europene”, a subliniat Nazare.

”Această moţiune reprezintă cel mai bine modul în care AUR înţelege să facă politică: un mod ipocrit, îndreptat doar spre scandal”, a afirmat senatorul PSD Eugen Dogariu.

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Senatorul AUR Petrişor Peiu a susţinut că se poate vorbi de o recesiune pe 2026 şi cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană.

La rândul său, senatorul PNL Gabriela Horga a declarat că PSD îl atacă pe ministrul Finanţelor cu ajutorul AUR. Moţiunea a fost respinsă.

Ştire iniţială

Moţiunea simplă împotriva ministrului Alexandru Nazare a fost depusă săptămâna trecută şi este semnată de 30 de parlamentari AUR şi 4 neafiliaţi.

AUR arată în moţiunea simplă că Guvernul Bolojan a acuzat guvernul Ciolacu că ascunde adevăratul dezastru al dezechilibrului bugetar iar Guvernul Ciolacu a preluat această deprindere de la predecesorul său, Guvernul Ciucă, care s-a inspirat, la rândul său, din activitatea guvernelor precedente. Iar Alexandru Nazare, noul şi în acelaşi timp vechiul ministru al Finanţelor este hotărât să ducă această tradiţie mai departe.

"Se schimbă guvernele, se ajustează discursurile, dar reflexul de a administra informaţia servită populaţiei în locul problemelor rămâne acelaşi. În România de astăzi, transparenţa bugetară continuă să fie o promisiune recurentă a fiecărui nou guvern o obligaţie încălcată pe care fiecare o lasă succesorului", arată iniţiatorii moţiunii simple.

AUR precizează că îi reproşează ministrului Finantelor prezentarea selectivă a situaţiei finanţelor publice.

"În timp ce se laudă cu reducerea deficitului bugetar la 3,81% din PIB în primele 9 luni, omite să prezinte estimarea deficitului calculat potrivit metodologiei European System of Accounts (ESA). Altfel spus, românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situaţia fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului", spune AUR în textul moţiunii.