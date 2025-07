Năsui acuză ICCJ că şi-a crescut alte două sporuri după tăierea celui de "antenă" iar salariile rămân la fel

"Iată reforma statului. ICCJ tocmai a dat ordin să scadă sporul de condiții vătămătoare la 300 lei, dar salariile nu vor scădea. De ce? Pentru că crește sporul de solicitare neuropsihică și cel de confidențialitate astfel încât ca să nu scadă de fapt salariile.

Mai țineți minte când vă ziceam că trebuie plafonate sporurile la 30% pentru fiecare angajat? Și nu începută o vânătoare de sporuri individuale? Am introdus și proiect de lege în parlament pentru asta. Ei bine, tocmai din cauza asta ziceam. Pentru că lor nu le pasă dacă sporul se numește de "antenă" sau de "praf" sau de "fonduri europene". Le pasă doar să ia cât mai mulți bani oricum s-ar numi sporul.

De aceea discuția despre sporul X sau Y era doar propagandă. Ce contează de fapt este dacă cheltuielile cresc sau scad. Și cu cât. Să țineți minte asta când propaganda vă va zice că "trebuie să crească iar taxele" ca să "plătim cu toții". Nu, nu trebuie. Pentru că de fapt aceiași plătesc mereu.

PS: Ca să înțelegeți mai clar ce se întâmplă. Sporurile totale sunt plafonate la 30% per instituție de stat. Chiar dacă angajații la stat ar beneficia de o listă lungă de sporuri (a făcut-o Violeta Alexandru la un moment dat), de fapt suma lor e plafonată. Efectul lucrului acesta este că dacă scade un spor, plafonul acela va fi atins din alte sporuri. De aceea și proiectul meu de lege de plafonare la 30% per persoană, nu per instituție", este mesajul publicat de Claudiu Năsui pe Facebook.

Guvernul a adoptat luni Ordonanţa de Urgenţă prin care este limitat sporului acordat în sectorul public pentru activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare la 300 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locul de muncă respectiv. De asemenea, concediul de odihnă suplimentar, acordat pentru prestarea de munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori activitate în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, va avea o durată cuprinsă între 3 şi 5 zile lucrătoare.

OUG a fost publicată luni seara în Monitorul Oficial.Măsurile intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2025 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2026.

Revoltaţi de această ordonanţă, angajații din mai multe instituții publice au ieşit marţi în fața sediilor să își strige nemulțumirile legate de salarii. Sindicaliștii amenință că vor bloca toată țara cu greve, inclusiv justiția și finanțele. "Eventual nu vom veni o zi la muncă, în ziua în care se dau salarii, pensii", a declarat preşedintele Sed Lex, Vasile Marica.

