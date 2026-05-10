Negocierile pentru viitorul premier încep cu o pauză. Întâlnirile cu Nicuşor Dan vor avea loc spre sfârşitul săptămânii, după summitul B9 care are loc la Bucureşti. Liderii de partid profită de această fereastră de timp pentru negocieri şi pun pe masă variante pentru o nouă majoritate în Parlament.

Cel mai devreme această propunere ar veni de la șeful statului la sfârșitul săptămânii viitoare, după o altă rundă de negocieri cu liderii fostei coaliții de guvernare.

Spunea ieri președintele, după primele discuții pe care le-a avut cu șefii partidelor, că vom avea un guvern într-un termen rezonabil. Rămâne de văzut însă dacă va reuși președintele Nicușor Dan să refacă fosta coaliție de guvernare, pentru că pe masă este și acest scenariu al unui guvern de tranziție, guvern minoritar.

Se trasează practic două tabere, pe care le cunoaștem cu toții în acest moment, în jurul PSD și în jurul PNL și USR, curtate fiind de asemenea UDMR și minoritățile pentru formarea acestui guvern de tranziție, care ar avea sarcini clare, și anume facerea bugetului, trasarea bugetului pe anul 2027 până în toamnă și, desigur, menținerea deficitului bugetar în limitele negociate cu Uniunea Europeană.

Săptămâna viitoare vor avea loc negocieri importante în continuare, în spatele ușilor închise, între liderii politici, ca mai departe să meargă la președinte pentru alte consultări.

