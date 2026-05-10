Video Summitul B9 schimbă calendarul consultărilor pentru un nou Guvern. Ce negocieri se poartă în culise

Negocierile pentru viitorul premier încep cu o pauză. Întâlnirile cu Nicuşor Dan vor avea loc spre sfârşitul săptămânii, după summitul B9 care are loc la Bucureşti. Liderii de partid profită de această fereastră de timp pentru negocieri şi pun pe masă variante pentru o nouă majoritate în Parlament. 

de Bianca Iacob

la 10.05.2026 , 19:48
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cel mai devreme această propunere ar veni de la șeful statului la sfârșitul săptămânii viitoare, după o altă rundă de negocieri cu liderii fostei coaliții de guvernare.

Spunea ieri președintele, după primele discuții pe care le-a avut cu șefii partidelor, că vom avea un guvern într-un termen rezonabil. Rămâne de văzut însă dacă va reuși președintele Nicușor Dan să refacă fosta coaliție de guvernare, pentru că pe masă este și acest scenariu al unui guvern de tranziție, guvern minoritar.

Se trasează practic două tabere, pe care le cunoaștem cu toții în acest moment, în jurul PSD și în jurul PNL și USR, curtate fiind de asemenea UDMR și minoritățile pentru formarea acestui guvern de tranziție, care ar avea sarcini clare, și anume facerea bugetului, trasarea bugetului pe anul 2027 până în toamnă și, desigur, menținerea deficitului bugetar în limitele negociate cu Uniunea Europeană.

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna viitoare vor avea loc negocieri importante în continuare, în spatele ușilor închise, între liderii politici, ca mai departe să meargă la președinte pentru alte consultări.

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

guvern negocieri summit b9 nicusor dan bolojan
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Ştiri politice » Summitul B9 schimbă calendarul consultărilor pentru un nou Guvern. Ce negocieri se poartă în culise
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.