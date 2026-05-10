Ludovic Orban spune că Nicușor Dan aproape a îndeplinit obiectivele PSD-ului: "Este confirmată de evidenţă"

Fostul lider al PNL și fost premier, Ludovic Orban, susține că președintele Nicușor Dan a dat impresia că are o relație mai apropiată cu PSD decât cu PNL și USR, partidele care l-au susținut politic. Orban a afirmat, totodată, că după 15 octombrie nu a văzut nicio declarație publică a șefului statului în sprijinul lui Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

"Aş vrea să fiu cât se poate de obiectiv şi mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declaraţie a preşedintelui Nicuşor Dan, după data de 15 octombrie, în susţinerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit-o. Mă uitam să găsesc o declaraţie publică în care preşedintele Nicuşor Dan să ia poziţie faţă de încălcările grosolane ale protocolului făcut de PSD. Am căutat să găsesc declaraţii ale preşedintelui sau întâlniri din care au apărut informaţii, pe surse, în care să le bată obrazul la PSD-ştilor - cum vă permiteţi să votaţi o moţiune alături de AUR, SOS, POT, împotriva unui ministru al unui partid din coaliţie - aşa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoianu, cum vă permiteţi să modificaţi legea pe care aţi agreat-o în coaliţie, cum vă permiteţi să faceţi praf bugetul după ce v-aţi înţeles în coaliţie, prin înţelegere cu AUR, prin susţinerea unor amendamente comune?", a declarat Ludovic Orban, duminică, la Digi24.

Ce îi reproșează Ludovic Orban lui Nicușor Dan în relația cu PSD

Orban a adăugat că, de asemenea, nu a văzut vreo discuţie în care şeful statului să atragă atenţia PSD pentru că se comportă iraţional.

"Au negociat cu AUR şi au încercat să modifice bugetul. «De ce încărcaţi protocolul atacând sistematic persoana premierului şi miniştrii aparţinând altor partide, respectiv USR şi Partidul Naţional Liberal?» Nu am văzut nicio declaraţie publică şi nici măcar vreo discuţie în care preşedintele cu fermitate, clar, limpede să le atragă atenţia PSD-iştilor că se comportă iraţional", a mai declarat Orban.

De asemenea, Ludovic Orban a mai spus că pare că Nicuşor Dan este mai apropiat de PSD.

"Impresia pe care nu o am numai eu, dar care este confirmată de evidenţă, e că Nicuşor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formaţiunile politice care l-au sprijinit cu adevărat şi cu care se poate înţelege şi cu care împărtăşeşte valori şi principii comune, respectiv cu PNL şi cu USR, a părut că se înţelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii. Practic, aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil, pentru mine, este o chestiune peste care nu pot să trec, modul în care Nicuşor Dan în nici 24 de ore a numit toţi procurorii şefi rezultaţi în urma concursului organizat de ministrul Justiţiei acuzat de plagiat", a declarat Ludovic Orban.

