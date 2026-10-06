Nicușor Dan a semnat decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, anunță Administrația Prezidențială. El are la dispoziţie zece zile să pregătească Programul de guvernare şi lista cu miniştri pentru a fi depuse în Parlament.

"Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 6 octombrie 2026, decretul privind desemnarea domnului Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru", a transmis, marţi, Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni seară, după consultările cu partidele că a decis să-l desemneze pe secretarul de stat din MAE, Luca Niculescu, pentru a forma guvernul.

Cine este Luca Niculescu

Luca Niculescu are 55 de ani şi este fost jurnalist şi corespondent permanent pentru presa franceză în România. În 2016 a facut pasul spre diplomaţie şi a fost ambasadorul României la Paris, iar de 4 ani coordonează procesul de aderare al României la OCDE.

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Desemnarea sa vine după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, cele trei persoane nominalizate anterior de Nicușor Dan, nu au reușit să ducă la instalarea unui Guvern cu majoritate parlamentară. Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament pe 30 septembrie.