Nicușor Dan: AEP mi-a restituit cu 1 milion de lei mai puţin din banii de campanie. O să facem contestaţie

Președintele Nicuşor Dan a confirmat miercuri că, în urmă cu câteva zile, a primit de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) suma de aproximativ 60 milioane de lei pentru rambursarea cheltuielilor de campanie, cu circa un milion de lei mai puțin decât sumă totală declarată. El a anunțat că va achita împrumuturile de 58,5 milioane lei, iar diferenţa nesoluționată va fi contestată în instanță, proces estimat să dureze până la doi ani.

Nicuşor Dan a fost întrebat la conferinţa de presă de miercuri de la Palatul Cotroceni dacă va dona banii rămaşi după campanie, aşa cum a declarat iniţial.

"Banii au venit acum vreo două sau trei zile, ca să precizăm, să ne localizăm în spaţiu şi timp. Au venit acum vreo trei zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, din care 58 de milioane şi jumătate împrumutaţi şi două milioane şi jumătate donaţi. Dacă AEP-ul mi-ar fi restituit toţi banii pe care i-am cheltuit, aş fi rămas cu două milioane şi jumătate şi s-ar fi pus problema ce fac cu ei. AEP mi-a restituit 60 de milioane, cu un million de lei mai puţin, aproximativ. După ce voi plăti cele 58 de milioane şi jumătate împrumuturi, vor rămâne 1 milion şi jumătate. Restul de un million, pe care nu mi l-a dat înapoi AEP-ul, o să contestăm asta, o să fie un proces şi procesul ăsta probabil că va dura, aşa cum ştiu instanţele de contencios, cam doi ani", a declarat Nicuşor Dan.

Şeful statului a adăugat că atât cei 1,5 milioane de lei rămaşi acum, cât şi milionul de lei pe care îl va încasa peste aproximativ doi an vor fi donaţi către organizaţii civice. El a precizat că în mediul ONG există două segmente: civic şi social.

"E mult mai emoţional să dai bani pe social. Eu cred că nu se dau suficienţi bani pentru zona civică, oamenii care se duc să pună întrebări la autorităţi, să dea autorităţile în judecată, să constrângă autorităţile să respecte legea. Eu cred că acolo trebuie daţi banii. N-aş vrea să aleg eu o astfel de cauză, ci să facem un fel de concurs. Deci o să mai dureze. Deci bani, ăştia un milion şi jumătate de acum, o să-i punem într-un cont şi, când o să facem tot cadrul pentru a-i da, o să vă anunţ”, a explicat Nicuşor Dan.

