Cristina Trăilă demisionează din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului: "Sunt total nevinovată"

Cristina Trăilă demisionează din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea afirmă că este total nevinovată şi nu are nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Potrivit lui Trăilă, acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL.

Anunţul a fost făcut de Trăilă într-o postare pe Facebook. Ea a ataşat cererea de demisie, în care se arată că mandatul ei urmează să înceteze în data de 15 septembrie, până la acea dată fiind în concediu de odihnă. "Faţă de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări: Sunt total nevinovată şi nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală", spune Cristina Trăilă.

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată, marţi, la sediul DNA Iaşi

Ea menţionează că acest scandal este unul artificial, deloc întâmplător. "Sunt de asemenea conştientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător şi care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcţia de Secretar General Adjunct al Guvernului", mai spune Trăilă în mesaj. Fosta deputată Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată, marţi, la sediul DNA Iaşi, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul preşedinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan. Trăilă a venit la sediul DNA însoţită de avocat.

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Conform DNA, continuă urmărirea penală a Cristinei Trăilă pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Anchetatorii o acuză că "ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenţei asupra preşedintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcţie a directorului D.S.V.S.A. Vaslui" cu o persoană agreată de Bogos. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că a chemat-o, miercuri, la o discuţie, pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, după ce aceasta a fost chemată la DNA şi informată că este anchetată pentru corupţie. "Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba", afirmă Bolojan, subliniind că niciodată nimeni nu a trebuit să plătească pentru a avea o întrevedere cu el.