Nicușor Dan este convins că, în curând, vom avea o variantă sănătoasă a legilor justiţiei în România. Asta a declarat şeful statului marţi seară, în faţa ambasadei de la Londra, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității de români din Marea Britanie. De asemenea, şeful statului a transmis "optimismul său, pe termen mediu" în ceea ce priveşte România. "Sunt toate şansele ca România să intre în OCDE la jumătatea anului viitor", a subliniat el.

Președintele crede inclusiv că preşedinţii de instanţă au prea multă putere şi a reafirmat că invită la dezbaterea din 22 decembrie de la Cotroceni magistraţii care reclamă abuzuri în justiţie, însă aşteaptă şi dovezi.

La aceeaşi întâlnire, Nicuşor Dan a promis şi dovezi privind campania de dezinformare a Rusiei în ţara noastră, dar şi un raport complet privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

"În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului de acum trei luni, care a spus că în campania electorală au fost patru firme de comunicare rusești. O parte din răspuns. A doua parte din răspuns este: am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli și am avut cheltuieli dovedite pentru el dar, cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare-dezinformare a Rusiei de 10 ani. Dar pentru asta Statul Român nu a venit cu un răspuns, dar o să vină" a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan, optimist în ceea ce priveşte viitorul României

Şeful statului a transmis "optimismul său, pe termen mediu" în ceea ce priveşte România.

"Vreau să vă mai transmit optimismul foarte puternic pe care îl am faţă de România, pe termen mediu. Pentru că de multe ori avem o privire foarte emoţională şi când e emoţională e pe termen scurt şi foarte scurt, dar, ca să reuşim să ne evaluăm cu acurateţe, trebuie să ne uităm la perioade ceva mai mari de timp şi, pe de o parte, nu putem să nu vedem progresele pe care România le-a făcut, dacă ne comparăm cu momentul intrării în Uniunea Europeană, de exemplu, acum 18 ani.

Pe de altă parte, nu putem să nu vedem faptul că România e ţară care şi-a dublat PIB-ul în 10 ani şi toate atuurile pe care le are pentru perioada următoare, nu imediat următoare, dar următoare, sunt toate şansele ca România să intre în OCDE la jumătatea anului viitor. Există o maturizare, zic eu, chiar dacă cumva întârziată, a administraţiei publice din România şi chiar dacă are foarte, foarte multe restanţe, în special în zona de integritate, dar există progrese în a absorbi fonduri europene. Deci există perspectivele ca România să devină, într-un termen mediu, mult mai aproape de imaginea pe care ne-o facem fiecare dintre noi despre ea şi de-aia vă invit să credem în ţara asta", a adăugat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰