Nicuşor Dan: Aş paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Timişoara, că ar putea paria că Republica Moldova va deveni membră a Uniunii Europene în următorii trei ani. El a precizat că acest lucru este posibil atât datorită voinţei interne, cât şi sprijinului oferit de statele europene pentru o aderare cât mai rapidă, scrie Agerpres.

Prezent în Conferinţa "Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun" de la Timişoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicuşor Dan moderată de primarul Dominic Fritz, preşedintele a fost întrebat dacă consideră că Moldova e pregătită să adere la UE.

"Da, eu sunt convins, aş paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene. Pentru că, dincolo de toate dificultăţile prin care ţara trece, cea mai evidentă, flagrantă fiind preţul la gaz, care a crescut de cinci, şase, şapte ori, din cauza poziţiei foarte clare pe care a avut-o faţă de Rusia, administraţia şi mare parte din cetăţeni susţin parcursul european şi în acest ciclu, care înseamnă preşedinte plus Parlament patru ani, Moldova va face tot ce ţine de ea ca să intre în Uniunea Europeană. Şi, pe de altă parte, în cadrul Uniunii Europene există unanimitate pentru ca Moldova să intre, dacă îndeplineşte condiţiile", a răspuns preşedintele.

România, sprijin pentru Republica Moldova în procesul de aderare la UE

El a subliniat că în procesul de aderare contează ajutorul României, dar în plan diplomatic ţara vecină ar mai putea avea nevoie de ajutor doar în chestiuni punctuale, "pentru că există voinţa la nivelul Uniunii ca Moldova să devină membru".

"Pe multe alte lucruri, cum ar fi securitatea cibernetică, acolo România este, în mod transparent, în acord cu partenerii săi, la rugămintea autorităţilor din Moldova, România este prezentă şi a fost inclusiv în săptămânile şi lunile de dinainte de alegeri", a spus Dan.

Preşedintele a declarat că ori de câte ori ni se va solicita ajutorul pe subiecte precum pre-aderarea, post-aderarea şi fondurilor europene, specialiştii din ţara noastră vor lucra cu autorităţile din Republica Moldova.

Alegerile din R. Moldova, "o chestiune foarte serioasă"

Nicuşor Dan a fost întrebat şi despre rezultatul alegerilor din Moldova şi cum le-a primit. El a răspuns că alegerile din ţara vecină sunt "o chestiune foarte serioasă".

"Vă mărturisesc că le-am urmărit toată ziua, am dat şi nişte mesaje pentru cetăţenii basarabeni din România, insist pe această terminologie. (...) Bineînţeles că rezultatul este absolut încurajator. Ştiţi că am fost de câteva ori în Republica Moldova în intervalul ăsta şi îngrijorările erau mari. Am avut campania pentru prezidenţiale şi referendumul din 2024, în care estimările au fost că 80.000, poate chiar 100.000 de voturi, au fost cumpărate de reţeaua Şor. Banii pe care Rusia i-a investit în campania asta au fost mult mai mulţi decât în 2024 şi cu o lună şi jumătate - două înainte autorităţile au văzut că reţele importante, inclusiv a CEC-ului, fuseseră penetrate de către cineva, se suspectează Rusia, şi atunci a fost o cursă contra-cronometru ca infrastructura de bază pentru alegeri să fie repusă în funcţiune", a declarat preşedintele.

El a arătat cât de grav ar fi fost ca ţara vecină să ajungă sub influenţa ruşilor.

"Vă gândiţi ce ar fi însemnat, dacă vorbim numai de zona de securitate, ce ar fi însemnat ca Rusia să poată să îşi completeze, să îşi aducă, să schimbe trupele pe care le are în Transnistria... Ce presiune ar fi fost asta şi pe Moldova şi pe România şi pe Ucraina!", a spus Dan.

De ce R. Moldova ar fi reuşit să se apere mai bine de atacurile hibride ale Rusiei decât România

Întrebat de ce Moldova a reuşit să se apere mai bine decât România de atacurile hibride ale Rusiei, Nicuşor Dan a spus că ţara vecină "a fost prevenită".

"Oamenii se aşteptau în 2024 ca Rusia să încerce să influenţeze alegerile şi mai ales referendumul. (...) Pe scurt, Republica Moldova era prevenită, acolo unde au simţit că nu au resurse, au cerut ajutorul ţărilor europene şi l-au primit", a spus Dan.

În schimb, el a spus că România a fost "prinsă pe picior greşit" din cauza amplorii şi vitezei tehnologice a operaţiunii desfăşurate în favoarea lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din 2024.

