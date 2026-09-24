Nicușor Dan, bilanț după vizita în SUA: întâlniri la ONU, investiții americane și relația cu Washingtonul

România își încheie prezența la Adunarea Generală a ONU, iar delegația condusă de președintele Nicușor Dan face bilanțul întâlnirilor și evenimentelor din Statele Unite. Pe agenda deplasării au fost discuții despre relația cu SUA, investiții americane în România, securitate, dar și despre candidatura României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Delegația română a avut întâlniri cu oficiali americani, oameni de afaceri și membri ai comunității românești, iar Regina Maria a fost omagiată prin inaugurarea unei intersecții care îi poartă numele.

Președintele Nicușor Dan a prezentat bilanțul deplasării în Statele Unite, la finalul participării României la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că în cadrul vizitei sale la New York a avut intervenţii în sesiunea plenară a Adunării Generale, în Consiliul de Securitate şi în Formatul Crimeea şi a participat la recepţia oferită de preşedintele SUA.

Şeful statului a menţionat că a discutat cu oficiali ai Organismului american pentru comerţ exterior, a avut o vizită la Atlantic Council, s-a întâlnit cu preşedintele Congresului Mondial Evreiesc cu care a discutat despre relaţia România-Israel, cu foşti ambasadori ai SUA în România, cu oficiali JP Morgan şi cu finanţatori americani "şi nu numai" ai obligaţiunilor româneşti, cărora le-a explicat situaţia României.

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"Ne-am întâlnit cu JP Morgan la sediul băncii şi cu finanţatori americani, şi nu numai, ai obligaţiunilor româneşti, le-am explicat situaţia politică şi financiară a României", a anunţat Nicuşor Dan.

Întâlniri cu oameni de afaceri americani interesați de România

Şeful statului a mai discutat, în vizita în SUA, cu antreprenorii români, cu oameni de afaceri americani interesaţi de România.

"Ne-am întâlnit cu antreprenorii români din zona de tehnologie unde am discutat despre oportunităţi de a folosi expertiza lor în dezvoltări viitoare în România. Am avut mai multe întâlniri cu oameni de afaceri interesaţi de România", a adăugat Nicuşor Dan.

El a subliniat că a avut o întâlnire "foarte interesantă" şi cu comunitatea românească din SUA, inaugurând o intersecţie care va purta numele Reginei Maria. Şeful statului a vizitat Memorialul World Trade Center, aducând un omagiu celor cinci români care au murit în atacurile teroriste din urmă cu 25 de ani.

Nicuşor Dan a spus că a discutat şi cu oficiali ai unor ţări francofone, pentru a promova candidatura lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Francofoniei.

"Am avut mai multe întâlniri bilaterale aici, la Adunarea Generală a ONU, cu ţări francofone, Armenia, Liban, Guineea, Senegal, unul din obiectivele noastre aici fiind promovarea candidaturii noastre la poziţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, prin domnul Cioloş. Am avut trei interviuri în presa americană, încercând să explicăm de ce România e interesantă pentru parteneriatul cu Statele Unite şi mai ales pentru investiţii americane", a subliniat şeful statului.

El a vorbit şi despre evenimentele la care a participat partenera sa, Mirabela Grădinaru, despre întâlnirile bilaterale ale ministrului interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi ale ministrului interimar al Finanţelor Publice, Alexandru Nazare.

Nicuşor Dan a subliniat că unii dintre consilierii săi au discutat cu oameni din administraţia americană.