Nicușor Dan dă asigurări: România va avea buget în martie. Ce spune despre tensiunile din coaliţie

Președintele Nicușor Dan a declarat că România va avea bugetul de stat adoptat în luna martie, în ciuda disputelor din coaliția de guvernare pe tema alocărilor financiare. Șeful statului a precizat că a discutat cu reprezentanții partidelor din coaliție și a dat asigurări că proiectul de buget va fi finalizat în această lună, chiar dacă dezbaterile privind cheltuielile continuă.

"Sunt nişte chestiuni care sunt de natură executivă şi parlamentară, însă, după ce am discutat cu reprezentanţii fiecăruia din partidele din coaliţie, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an. Bineînțeles avem o coaliţie, în coaliţie sunt nişte partide, partidele astea au nişte oameni, oamenii aceştia spun lucruri despre alţii, dar pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate: România va avea buget", a afirmat Nicuşor Dan, la o conferinţă de presă în Varşovia, întrebat în legătură cu divergenţele din coaliţie pe tema bugetului şi faptul că PSD ameninţă că poate să nu voteze bugetul în Parlament.

Pot fi acoperite toate formele de sprijin propuse de partide?

Întrebat dacă bugetul României poate acoperi toate formele de sprijin propuse de partidele din Guvern, în acest an, Nicuşor Dan a răspuns: "Bineînţeles că ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile pe care le menţionaţi".

"Da, domnul Nazare a fost la mine, dar spre deosebire de luna iunie a anului trecut, în care cunoşteam fiecare virgulă din bugetul naţional, pentru că am încercat să înţeleg, acum nu pot să cunosc decât cifrele mari şi nu pot să vă răspund la întrebarea e spaţiu, nu e spaţiu pentru diferite tipuri de cheltuieli. Dar e o dezbatere legitimă. Ea putea să aibă loc acum trei luni, adevărat. Sunt partide care au publicuri care doresc altceva fiecare, dar această dezbatere se va închide cum se va închide", a adăugat Nicuşor Dan.

Ieșirea de la guvernare, posibilă doar în condiții normale

În ceea ce priveşte posibilitatea ca un partid ale cărui propuneri nu sunt aplicate să iasă de la guvernare, şeful statului este de părere că, în condiţii normale, acest lucru se poate întâmpla, însă a subliniat că perioada pe care România o traversează nu este una obişnuită.

"În condiţii normale, în pace, într-o ţară cu stabilitate fiscală, bineînţeles că bugetul este o lege foarte importantă şi dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că nu satisface viziunea ta politică, e un motiv. Dar nu suntem acolo. Suntem într-un context dificil, cu un război la graniţă, nu suntem acolo", a argumentat Nicuşor Dan.

