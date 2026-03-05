Experiențe inedite de 8 Martie. Ce activități au devenit trend printre femei și cât costă

Un 8 Martie altfel - este trendul care predomină în acest an de Ziua Femeii. Activităţile de wellness şi dezvoltare personală dar şi atelierele creative iau locul ieşirilor cu fetele până târziu în noapte. Preţurile pornesc de la 100 de lei, iar locurile sunt tot mai puţine.

La pilates cu prietena, sora sau mama de 8 Martie! Tot mai multe doamne şi domnişoare aleg să rămână cu o astfel de amintire în locul clasicei ieşiri la restaurant. Cu cât locul e mai special, cu atât e şi experienţa mai memorabilă.

"O sesiune de pilates imersiv, asta înseamnă că intrăm mai mult în spiritul meditaţiei şi al conexiunii cu noi prin proiecţiile care sunt pe toţi pereţii şi pe podea. Include şi un goodie bag, flori pentru doamne, preţul este de 100 de lei", a declarat Roxana Iacoban, manager de muzeu imersiv.

Ateliere de feminitate pentru relaxare și echilibru interior

Iar cine vrea să-şi bucure şi mintea şi sufletul, alege un atelier de feminitate. Costă 400 de lei, durează 3 ore, te ţine până la anul.

"Lucrăm cu practici somatice inspirate din dansul oriental, cu tehnici de reglare a sistemului nervos şi cu exerciţii de conştientizare pentru a obţine o stare de calm, de relaxare, pentru a avea mai multă energie. În primă fază la nivel de corp, după ce obţinem detensionarea lui şi o stare de siguranţă, lucrăm pe partea de gânduri şi emoţii", a spus Laura Matei, terapeut.

Pictură, yoga și spa: experiențe tot mai căutate de 8 Martie

La mare căutare sunt şi activităţile care ne antrenează creativitatea şi îndemânarea. Un atelier olfactiv poate fi o idee excelentă.

"Practic creează 4 produse parfumate pentru casă. Folosim doar ingrediente naturale: uleiuri parfumate, fiecare găseşte aici un chit complet cu ustensile şi materii prime. Un spray de cameră, parfum solid pe care îl pregătim din ceară de soia şi săculeţi parfumaţi pentru maşină sau dulapuri cu haine", a declarat Teodora Iacob, organizatoare atelier.

Un alt produs pe care îl putem face cu uşurinţă la atelier, este piatra parfumată ceramică. E foarte simplu de făcut, apă plată şi 3 linguri de praf ceramic, apoi o lăsăm la uscat, o parfumăm şi e perfectă chiar şi de făcut cadou!

"Este ca o ieşire obişnuită cu fetele acum, de 8 Martie, dar înveţi şi ceva nou şi bineînţeles pleci acasă cu propriul tău tablou ca amintire. Învaţă să picteze şi se bucură de un pahar cu vin. Costă 160 de lei, în preţ sunt incluse toate materialele. Experienţa în pictură nu este necesară. Totul se desfăşoară simplu şi natural", a afirmat Carmen Stancu, organizatoare de evenimente.

Printre experinţele inedite care se mai caută de 8 Martie se numără şi clasele de yoga tematice, cursurile de automachiaj sau sesiunile la spa cu fetele.

Ingrid Tîrziu

