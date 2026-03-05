Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că principalele probleme ale economiei româneşti sunt managementul "nu cel mai fericit" şi capitalul insuficient, afirmaţia fiind făcută la un eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română cu ocazia Zilei solidarităţii româno-polone, informează Agerpres.

Nicuşor Dan, despre economia românească: "management nu prea fericit şi nu suficient capital" - Sursa: Profimedia

"Nu cel mai fericit management şi nu suficient capital - astea sunt lipsurile pe care economia noastră le are", a afirmat şeful statului Nicuşor Dan.

El a subliniat totodată că România este o ţară sigură şi predictibilă.

"În primul rând, România e o ţară sigură şi predictibilă, plictisitor de predictibilă pe plan extern, dar pentru business cred că asta este ceva interesant. Apoi, România este o ţară care are o economie privată dinamică, o economie privată care şi-a dublat PIB-ul în ultimii zece ani şi România este o piaţă mare, nu atât de mare precum Polonia, dar o piaţă de 20 de milioane de oameni care poate să fie interesantă", a arătat Nicuşor Dan.

Preşedintele a mai spus că România cel mai probabil va adera la OCDE în această vară, iar în 2027 va începe extragerea de gaz din Marea Neagră. De asemenea, dezvoltarea Portului Constanţa va transforma acest loc într-un „punct important pentru comerţul din regiune şi mai departe”.

Nicuşor Dan a apreciat că industria naţională de apărare are perspective de dezvoltare în contextul actual: "România a avut în perioada comunistă o industrie foarte consistentă, cu exporturi peste tot în lume şi acea industrie nu a avut un management prea fericit după '89, însă au rămas locaţiile, au rămas oamenii destul de bine pregătiţi".

Preşedintele se află în vizită la Varşovia la invitaţia omologului său Karol Nawrocki.

Denisa Vladislav Like

