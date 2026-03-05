UE interzice termenul "friptură vegetală", dar permite burgerii și cârnații vegetarieni

Termenul "friptură vegetală" va fi interzis în Uniunea Europeană, însă denumirile de cârnați sau burgeri vegetarieni vor rămâne permise, potrivit unui compromis convenit joi între eurodeputați și statele membre, relatează AFP, conform Agerpres.

Politicienii de dreapta şi reprezentanţii industriei cărnii doreau interzicerea termenilor precum "friptură", "burger" şi "cârnaţi" pentru produsele vegetariene, în numele apărării crescătorilor de animale.

Subiectul a făcut obiectul unor negocieri aprige, în contextul în care alternativele vegetale sunt în plin avânt, în special în Germania, cea mai mare piaţă din Europa în acest domeniu. În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis pentru a utiliza termenii "friptură", "bacon" şi "ficat" exclusiv pentru produsele din carne.

Hamburgerii vegetarieni şi cârnaţii vegetali îşi vor putea păstra denumirile în acest stadiu. Acest compromis va trebui să fie supus votului Parlamentului şi al celor 27 de state membre.Este "un prim pas", a salutat eurodeputata de dreapta Céline Imart, politiciana franceză aflată la originea propunerii.

Articolul continuă după reclamă

Parlamentara subliniază, de asemenea, "interzicerea de a utiliza denumirea de 'carne' pentru orice produs de laborator sau orice produs celular". Ea consideră că această decizie reprezintă "un progres decisiv pentru agricultorii noştri".

Ecologista olandeză Anna Strolenberg a regretat apariţia unei "liste negre" pentru anumite denumiri, dar s-a bucurat că a salvat "burgerul vegetarian".

Un fost artist din trupa The Beatles se implică în dezbatere

Asociaţiile de consumatori au denunţat compromisul la care s-a ajuns. "Consumatorii vor să mănânce mai sănătos (...). Noile reguli nu vor face decât să sporească confuzia şi sunt pur şi simplu inutile", a estimat Biroul European al Uniunilor de Consumatori (BEUC). Măsura, inclusă într-o lege mai amplă pentru consolidarea poziţiei agricultorilor în lanţul valoric, a încins spiritele în Parlamentul European şi dincolo de el.

O legendă a muzicii s-a implicat în această dezbatere: Sir Paul McCartney. Fostul membru al trupei The Beatles a luat atitudine pentru a apăra "fripturile de soia" şi "cârnaţii de tofu". Muzicianul britanic este un vegetarian convins, iar prima lui soţie, Linda, a lansat o marcă de produse vegetariene la începutul anilor '90.

În Germania, supermarketurile Lidl şi Aldi au cerut, de asemenea, să se evite interzicerea unor termeni care au devenit deja "familiari" pentru consumatori. În schimb, crescătorii de animale şi reprezentanţii industriei cărnii le reproşează alternativelor vegetale faptul că "estompează reperele şi slăbesc recunoaşterea unui produs brut şi 100% natural", "însuşindu-şi denumirile cărnii în scopuri de marketing".

În Franţa, în 2024 a fost adoptat un decret care propunea interzicerea acestui tip de denumire pentru a calma furia fermierilor. Însă decretul a fost anulat de Consiliul de Stat la sfârşitul lunii ianuarie 2025, în urma unei decizii a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În Parlamentul European, eurodeputaţii au respins un proiect de lege pe aceeaşi temă în 2020.

Însă echilibrele politice s-au schimbat la Strasbourg, unde dreapta şi extrema dreaptă au ieşit întărite din alegerile din iunie 2024 şi îşi revendică apropierea de lumea agricolă. Cu toate acestea, măsura a provocat diviziuni în cadrul acestor grupuri. Germanul Manfred Weber, liderul dreptei europene, a respins propunerea iniţială, considerând că aceasta "nu reprezintă deloc o prioritate", deoarece "consumatorii nu sunt proşti".

Produsele vegetariene care imită carnea s-au aflat în plin avânt în ultimii ani, fiind susţinute de preocuparea consumatorilor de a mânca sănătos, de a proteja animalele şi de a-şi reduce amprenta ecologică, în condiţiile în care fermele de creştere a animalelor sunt mari emiţătoare de CO2.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰