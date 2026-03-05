Fosta soţie a lui Ponta, după ce fiica lor nu a putut pleca din Oman: Au zis că nu dă bine să fie în avion

Daciana Sârbu, fosta soţie a lui Victor Ponta, a reacționat după ce fostul premier a acuzat că fiica lor nu a fost lăsată să urce într-un avion care urma să o aducă în România din Oman, susținând că ministrul de Externe Oana Ţoiu ar fi intervenit în acest sens.

Daciana Sârbu afirmă că ministrul ar fi sunat și ar fi spus că nu "dă bine" ca fiica lor să fie în avion.

"Lucrurile nu pot rămâne aşa", a declarat Daciana Sârbu, care a subliniat că zborul era "pe jumătate gol".

Daciana Sârbu a răspuns unui comentariu publicat pe Facebook, în care era criticat faptul că situația fiicei sale și a lui Victor Ponta a devenit subiectul principal al conferinței de presă susținute joi de ministrul de Externe.

"Fata de aproape 18 ani a lui Ponta, care trăia neînsoţită într-un apartament din Dubai, lua locul unui alt copil, pentru că mai sunt 94 de copii care aşteaptă zborul spre România", se arăta în comentariul la care Daciana Sârbu a reacționat.

În replică, Daciana Sârbu a transmis: "1. Irina este minoră până împlineşte 18 ani - aşa e legal! 2. Irina NU este rezident în UAE 3. Eu nu am vorbit cu nimeni - ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman pentru că am anunţat consulatul de sâmbătă că e acolo şi că îmi doresc să o aduc înapoi cât mai repede cum au făcut atâţia români până li s-a mai răspuns la telefon 4. Zborul este pe jumătate gol - deci nu lua locul nimănui 5. Sper să vă puneţi în locul meu când sună copilul şi plânge că stă în subsol şi să nu fiţi vreodată în situaţia asta"

Ea a mai spus că, dacă fiica sa ar fi fost "privilegiată", ar fi putut pleca încă de sâmbătă, așa cum s-au întors deja alți români.

"Nu comentez de obicei şi nu suport confictele, dar doamna ministru exact asta a făcut. A sunat şi a spus că nu "dă" bine să fie copilul în avion şi lucrurile nu pot rămâne aşa!", a concluzionat Daciana Sârbu.

Fostul premier Victor Ponta a acuză că, din ordinul ministrului de Externe Oana Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman. Ministrul de Externe Oana Ţoiu respinge acuzaţiile spunând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor.

"Îl înţeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informaţiile din conferinţele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidenţa consulară. Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică", a mai spus Oana Ţoiu.

