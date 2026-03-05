Nicuşor Dan spune că "nu se pune problema" ca România să găzduiască elemente nucleare "în viitorul mediu"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că "nu se pune problema" găzduirii unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României "pe termen mediu". Şeful statului a reiterat faptul că România este protejată de umbrela nucleară a NATO.

Şeful statului a precizat că nu se pune problema ca România să găzduiască elemente nucleare. În ceea ce priveşte discuţiile despre cooperarea cu Franţa în domeniul securităţii, Nicuşor Dan a spus că între cele două ţări există o relaţie veche şi solidă, iar militari francezi sunt deja dislocaţi în România.

"Din momentul când România a intrat în NATO, este protejată de umbrela nucleară NATO şi a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României. În viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru", a subliniat Nicuşor Dan. Declaraţia preşedintelui a fost făcută la un eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română cu ocazia Zilei solidarităţii româno-polone.

Preşedintele a adăugat că relaţia cu Franţa continuă să se dezvolte, însă, dacă vor apărea elemente noi care depăşesc cadrul actual al cooperării, acestea vor fi comunicate public.

Articolul continuă după reclamă

Joi, în Polonia, şeful statului a fost întrebat despre umbrela nucleară a Franţei. El a declarat că "România, ca toate ţările NATO, este sub umbrela nucleară a SUA. Ca ţară membră NATO, România este parte la deciziile şi programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianţei. În relaţia cu Franţa avem un parteneriat strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere - este în extindere şi mă opresc aici".

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰