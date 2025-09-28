Antena Meniu Search
Nicuşor Dan: "Decizia CCR referitoare la pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în opinia sa, decizia pe care urmează să o ia Curtea Constituţională privitor la proiectul privind pensiile magistraţilor nu are legătură cu legitimitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 12:45
- Profimedia

"Dreptul este o ştiinţă, dar nu este o ştiinţă exactă, nu e matematică. Există interpretări, de asta ne ducem în faţa instanţei de judecată. Mi se pare că fiecare interpretăm legea în sensul nostru şi judecătorul decide care interpretare e mai bună şi, uneori, vine completul superior şi spune că şi judecătorul de la prima instanţă n-a interpretat bine. Ăsta este dreptul. Şi, atunci, dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de un judecător sau de o instanţă, nu înseamnă că el a greşit sau că e de rea-credinţă, ci că a interpretat într-un fel un context social. În opinia mea, nu are nicio legătură una cu alta", a explicat Nicuşor Dan, conform Agerpres.

Pe 24 septembrie, Curtea Constituţională a României a amânat pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Tot pe 8 octombrie, CCR ar urma să se pronunţe cu privire la sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. România şi POT împotriva a trei legi din pachetul de măsuri pentru care Guvernului şi-a asumat, de asemenea, răspunderea în Parlament.

Articolul continuă după reclamă

Este vorba despre Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan legitimitate ccr pensiile magistratilor guvern ilie bolojan
