Nicușor Dan, despre alegerile din R. Moldova: Parcurs pro-occidental sau apropiere mai mare de Rusia

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că este o dispută între Est şi Vest, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia şi a adăugat că este evident ce şi-ar dori să se întâmple.

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, la Antena 3 CNN, ce vor reuşi să facă ruşii în Moldova, având în vedere că acolo vor avea loc alegeri parlamentare.

”Nu ar fi corect din partea mea să interferez în vreun fel cu alegerile din Republica Moldova, este dreptul suveran al cetăţenilor acestei ţări. Tot ce pot să spun este că eu m-am angajat să sprijin atât cât pot această ţară. De duminică într-o săptămână vom avea alegeri parlamentare foarte, foarte importante, care de fapt este o dispută între Est şi Vest, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia. Cred că este evident ce mi-aş dori”, a declarat Nicuşor Dan.

El a precizat că la alegerile parlamentare din Republica Moldova contează fiecare vot

”Sunt două lucruri care trebuie spuse. Faptul că vor fi nişte alegeri strânse şi orice vot contează şi îi îndemn, indiferent cum vor să voteze pe cetăţenii Republicii Moldova, în special pe cei care trăiesc în România să meargă la vot. Şi în zilele votului o să le dăm toate informaţiile despre unde şi cum pot să voteze. Şi doi, este că am avut experienţa alegerile prezidenţiale şi a referendumului care au fost în 2024 şi aici avem dovedită influenţa rusă, mai mult decât atacuri cibernetice pe structuri critice, mai mult decât dezinformarea pe care am văzut-o şi noi la alegerile noastre e dovedit faptul că reţele de oameni cu bani s-au dus şi au cumpărat se estimează între 80.000 şi 100.000 de voturi în direcţia rusă”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

El a adăugat că acolo mai mult decât în România există o influenţă nelegimită a Federaţiei Ruse.

”Cred că e evident pentru toată lumea că cine face efortul ăsta electoral nu o face de dragul ideologiei, al unor principii, ci pentru a influenţa viitorul acestei ţări”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au loc în 28 septembrie.

