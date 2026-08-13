Dealul de la Nicula s-a umplut astăzi de corturi şi saltele, deşi pelerinajul de Sfânta Maria începe abia mâine. Zeci de mii de credincioşi sunt aşteptaţi din toată ţara şi diaspora la mânăstire pentru a-şi găsi liniştea sufletească şi a vedea cu ochii lor icoana celebră care a lăcrimat timp de trei săptămâni.

Mărturia Mihaelei, românca din Austria care revine an de an în pelerinaj la Nicula

Mănăstirea Nicula va deveni, de Sfânta Maria, capitala credinţei din Ardeal. Zeci de mii de credincioşi vin să se roage la icoana Fecioarei Maria, pe care care o consideră făcătoare de minuni.

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Români din străinătate se întorc special pentru pelerinajul de la Nicula

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Puterea credinţei nu are graniţe. Mulţi români stabiliţi în străinătate revin acum în ţară pentru pelerinajul de la Nicula.

"Eu lucrez în Austria şi de ani de zile vin aici. Nu am cuvinte să-i mulţumesc Maicii Domnului cât bine ne-a făcut. M-am luptat cu o patimă de ani de zile şi în 2023 m-am eliberat de ea", a povestit Mihaela, pelerină venită din Austria.

Familii întregi vin la Nicula ca să îşi găsească tihna.

"Liniştea spirituală, liniştea sufletească, dorinţa de a ne întâlni cu Dumnezeu în număr cât mai mare. Este al 5-lea an cand venim consecutiv. Aici este liniştea noastră", a adăugat Alina, altă credincioasă.

Şapte kilometri pe jos şi rugăciuni în genunchi

Pelerinajul de la Nicula este cel mai mare din ţară după cel pentru Sfânta Parascheva de la Iaşi.

"Toţi care vin aici în număr, mare şi mic de toate categoriile vârstei sociale, vin pentru că simt ajutorul şi protecţia Maicii Domnului", a explicat preotul Nicolae Ceobanu.

Ca să li se împlinească dorinţele, pelerinii sunt gata să sufere. Mâine vor merge şapte kilometri pe jos, într-o procesiune impresionantă, după care vor înconjura biserica în genunchi.