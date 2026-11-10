Iarna vine cu facturi mai mari la curent. Furnizorii de energie au început deja să-și scumpească ofertele. La unele companii prețul a trecut de 2 lei pe kilowatt-oră. Și ar putea fi doar începutul. Reprezentanții furnizorilor avertizează că întreaga piaţă ar putea urma exemplul, iar facturile ar putea crește cu până la 25% în această iarnă.

România a importat azi aproape jumătate din energia de care are nevoie, la prețuri uriașe, de până la 3.000 de lei pe megawatt-oră. parte din aceste costuri ar putea ajunge în facturi, odată cu reînnoirea contractelor.

"Suntem în situaţia în care, într-adevăr, avem o iarnă complicată pe care o aşteptăm să vină. Şi această iarnă complicată are la bază o serie de elemente care provin din zona noastră, altele sunt tributare unor activităţi din afara României", spune Dumitru Chisăliţă, ministrul Energiei.

Importurile masive din vară se văd deja în ofertele furnizorilor

E.ON și Premier Energy cer peste 2 lei pe kilowatt-oră. Hidroelectrica vine cu două variante. un preț variabil, care poate crește oricând, și unul fix, dar mai mare.

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Prețul energiei electrice pornește de la 1 leu și 20 de bani și ajunge la peste 2 lei pe kilowatt-oră. Cei care vor să plătească mai puțin pot compara ofertele pe site-ul ANRE. Schimbarea furnizorului se poate face oricând, gratuit și online.

"Poate că sunt oferte mai bune, dar mă tem că în scurt timp se aliniază preţurile. Merg pe acelaşi furnizor. Am zis să văd ofertele viitoare şi probabil că voi schimba furnizorul, în funcţie de ofertele care mi se oferă", spun oamenii.

"Cât timp nivelul pieţei en-gros a crescut cam cu 60% și avem în vedere că la consumatorul final casnic energia este undeva cam 40% din factură, asta înseamnă cam o creștere în medie cam între 15% și 25%. Din păcate, așteptăm să fie o creștere de prețuri peste tot, mai devreme sau mai târziu", explică Laurenţiu Urluescu, președinte AFEER.

Și cel mai greu abia urmează.

Frigul va pune și mai multă presiune pe prețuri

"În general, în perioada de iarnă, preţurile cresc pentru că şi consumul casnic e mare. Presiunea va fi din ce în ce mai mare pe furnizori de a veni cu oferte. Presiunea de preţ nu poate să fie decât în sus. Încă avem nişte preţuri ale gazelor naturale foarte mari, care la rândul lor împing preţul energiei electrice", menţionează Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Prețuri ceva mai mici găsiți în ofertele de Black Friday ale furnizorilor, dar doar pentru o perioadă limitată.

Pentru cei cu venituri mici, Guvernul promite sprijin. Aproape 4 milioane de români care câștigă până la 3.500 de lei ar putea primi ajutor la plata facturilor. Doar că, deocamdată, nu se știe nici cum va arăta măsura, nici cum va fi aplicată.