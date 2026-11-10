Au motor pe benzină sau motorină, scot fum pe ţeava de eşapament, dar poartă numere verzi, rezervate maşinilor complet electrice. Este metoda găsită de unii şoferi pentru a profita de parcare gratuită în marile oraşe. Culmea, deşi circulă ilegal cu aceste numere, scapă fără amendă. Legea nu prevede nicio sancţiune pentru această situaţie.

Imaginile au fost surprinse în traficul din Bucureşti şi contrazic flagrant regulile serviciilor de înmatriculare. Numerele verzi sunt alocate doar maşinilor electrice sau pe hidrogen.

În realitate, maşina nu a primit numere verzi, ci normale, specifice maşinilor cu motor termic. Combinaţia de litere este aceeaşi pentru că proprietarul a avut o maşină electrică, a vândut-o, dar şi a păstrat plăcuţele de înmatriculare.

"Numărul cu caractere de culoare verzi poate fi păstrat şi folosit apoi pe un alt vehicul electric. Păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare nu înseamnă, automat şi păstrarea culorii verzi. Anul trecut, 260 de persoane au făcut aşa", a declarat Loredana Pisică, purtător de cuvânt DGPCI.

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Schema prin care şoferii nu mai plătesc parcarea în Bucureşti

Principalul motiv pentru care unii şoferi nu renunţă la numerele verzi nici după ce se despart de electrice este parcarea gratuită. În Bucuresti, abonamentul lunar ajunge la 500 de lei pentru locurile administrate de Primăria Capitalei, pentru maşinile termice, în timp ce electricele au gratuitate. La un calcul simplu, înseamnă 6000 de lei economisiţi într-un an.

"Doamne! Numai in România se poate întâmpla asa ceva!", spune un şofer.

Însă nici gratuitatea la parcare nu va dura la nesfârşit. Primăria Capitalei a anunţat că vrea să elimine acest avantaj pentru maşinile electrice.

"Maşinile care sunt înregistrate în registrul nostru electronic, aceste înregistrări sunt valabile şi pentru anul viitor gratuitatea expiră la 31 decembrie 2027", a declarat Cristian Olaru, director Compania Muncipală Parking Bucureşti.

Poate de aceea nimeni nu s-a sinchisit să legifereze o sancţiune pentru cei care montează numere verzi pe maşini poluante.

"Legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice nu instituie o sanctiune contravenţională distinctă pentru această situatie, respectiv pentru simplul fapt că un vehicul cu motor termic este echipat cu plăcuţe de înmatriculare cu caractere verzi, verificările revin autoritatilor si institutiilor responsabile de procedura de omologare, evidenţă si inmatriculare a vehiculelor", a declarat Radu Gâtan, Director adjunct al Direcției Rutiere.

În Bucureşti sunt înmatriculate peste 22.000 de automobile complet electrice.