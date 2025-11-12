Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat Strategia Naţională de Apărare a ţării. Corupţia a fost definită ca ameninţare la securitatea naţională, iar preşedintele vrea să implice SRI în această luptă. Printre ameninţările identificate la nivel extern, acţiunile Federaţiei Ruse sunt luate în analiză. Strategia a fost pusă deja pe hârtie, iar documentul va fi trimis spre aprobare către CSAT. Ar trebui adoptat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea lui Nicușor Dan ca președinte al țării.

După prezentarea făcută de preşedintele Nicuşor Dan, a urmat sesiunea de întrebări ale presei.

Reporterul Observator Marius Gîrlaşiu a adresat preşedintelui întrebarea referitoare la conducerea serviciilor de informaţii, în contextul pericolului prezentat de Federaţia Rusă:

Marius Gîrlaşiu: În contextul în care Federeaţia Rusă şi războiul hibrid declanşat de Federaţia Rusă reprezintă principale ameninţări la adresa securităţii naţinală, în contextul în care vă doriţi să implicaţi serviciile secrete în lupta împotriva corupţiei, dacă dumneavoastră consideraţi că serviciile secrete din România sunt capabile să ducă această luptă pe două fronturi sau mai degrabă e nevoie de o reformă profundă la nivelul serviciilor secrete şi, tot în acest context, care ar fi profilul de şef al SRI sau al SIE, care să poată să ducă o astfel de luptă pe două fronturi, împotriva corupţiei şi pentru a combate ameninţările Federaţiei Ruse?

Preşedintele Nicuşor Dan: Este un proces continuu de evaluare şi sunt multe lucruri care trebuie îmbuntăţite şi orice fel de evaluare exterioară, informaţie care îmi parvine, este binevenită, despre cum funcţionează serviciile. Pe de altă parte, dacă ne uităm foarte grosier, dacă ne uităm la partea de siguranţă propriu-zisă, vedem că este destul de bine. Am avut dejucate nişte sabotaje pe teritoriul naţional, serviciile au acoperit bine această zonă, dacă ne uităm la zona cyber mi se pare că stăm bine, nu avem, cum au avut alţii, mari sisteme publice care să fie afectate, infiltrate, imobilizate. Pe zona de manipulare, dezinformare, cred că nu suntem bine. Cred că trebuie să progresăm. Învăţăm. De asemenea, vreau să subliniez, pe relaţia cu partenerii externi, stăm, de asemenea, foarte bine. Au fost mai mulţi oficiali ai ţărilor partenere care mi-au spus cât de bine colaborează cu serviciile noastre. Deci, avem un punct de plecare care este solid în acest moment. Cine să conducă? Cineva care are o experienţă profesională, care să fi lucrat, să fi condus mulţi oameni şi să aibă şi o abilitate într-o zonă în care există şi trebuie să mai lucrezi şi cu 'grei'.

Marius Gîrlaşiu: Vă păstraţi evaluarea iniţială, de la începutul mandatului, că şefii serviciilor secrete ar trebui să fie oameni care nu au un CV politic, care nu au trecut în partide politice?

Preşedintele Nicuşor Dan: Îmi păstrez, da.

Marius Gîrlaşiu: În contextul strategiei naţionale de apărare, vă aşteptaţi la o intensificare a acţiunilor ostile ale Federaţiei Ruse, inclusiv asupra României? Veţi discuta cu lideri ai ţărilor NATO pentru a înlocui trupele americane care se retrag parţial din România, cu soldaţi din alte state NATO?

Preşedintele Nicuşor Dan: Acţiunie hibride. Că acţiuni propriu-zise... în afară de nişte drone, care au căzut pe teritoriul nostru, nu am avut acţiuni fizice în sensul clasic al termenului de agresiune. Acţiuni hibride mă aştept să se intensifice. La a doua parte a întrebării, cum am spus la început, faptul că avem acest mare exerciţiu care s-a desfăşurat trei săptămâni în România, cu mii de militari, ca ei împreună să formeze o brigadă, să lupte împreună, dovedeşte că avem parteneri, că ei se ocupă de zona, împreună cu noi, se ocupă de această zonă de securitate şi că România este sigură, din punctul ăsta de vedere.

