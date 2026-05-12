Nicuşor Dan, despre programul SAFE: "Suntem în grafic. Până la 31 mai vom avea contractele semnate"

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că programul SAFE este în grafic şi că până la 31 mai România va avea semnate toate contractele din cadrul acestui program. El a precizat că 60% din programele SAFE va aduce producţia în ţara noastră.

Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum", dacă investiţiile din programul SAFE pot fi afectate de instabilitatea politică din ţara noastră.

"Pe SAFE suntem în grafic. A existat un calendar, a existat un termen în noiembrie anul trecut în care ne-am încadrat. Acum există termenul de 31 mai anul acesta, deci peste trei, patru săptămâni până la care să fie semnate contractele. Pentru ca aceste contracte să fie semnate, a fost necesar acest vot în Parlament, care a venit pentru o componentă importantă în urmă cu două săptămâni şi prevăd că se va întâmpla azi pe ultima componentă. Există şi componenta care ţine de Ministerul Transporturilor. Deci, până la 31 mai, România va avea contractele semnate", a afirmat Nicuşor Dan.

El a precizat că programele SAFE vor aduce 60% din producţie în România. "Dacă ne uităm în perspectivă, în viitorul mediu şi lung, pe de o parte, programele SAFE vor aduce o parte din producţie în România, undeva la 60% din producţia aferentă contractelor pe partea militară pe care le-am semnat. Deci cam 13 miliarde din cele 17, diferenţa fiind pe bucăţile de autostradă. Şi mai mult decât atât, în discuţiile pe care le-am avut cu firmele care urmează să vină pentru a semna contractele, există voinţa pentru ca activitatea economică să nu se sfârşească la momentul 2030. Dimpotrivă, ca investiţiile care se desfăşoară acum să poată să fie viabile economic pe un orizont de timp mai mare", a explicat preşedintele României.

El a adăugat că în comisiile comune de Apărare din Parlament se va vota, marţi, ultima parte a mecanismului SAFE şi a precizat că deşi există o dezbatere politică internă pe obligaţiile strategice nu există niciun fel de dubiu.

