Nicușor Dan, după criticile privind mesajul de Ziua Europei: Dacă o tratăm ca pe o icoană nu ajungem nicăieri

Președintele Nicușor Dan a explicat controversele generate de discursul său de Ziua Europei, în care a vorbit atât despre beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană, cât și despre greșelile instituțiilor europene. Șeful statului a susținut că mesajul său a fost interpretat greșit, precizând că nu a criticat Uniunea Europeană, ci a încercat să sublinieze că aceasta este "un organism viu", aflat într-o permanentă dezbatere, la care societatea românească ar trebui să fie mai conectată. "A fost un fel de declaraţie de afecţiune faţă de Europa", a declarat preşedintele, adăugând că, "dacă ne referim la Europa aşa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri".

Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, de ce a folosit în discursul său cu prilejul Zilei de 9 Mai termenul "pro-occidental". potrivit News.ro.

"Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, aşa cum spune Strategia Naţională de Apărare, de exemplu, cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României: Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă. Am utilizat-o alternativ, pentru că, trăiam în nişte luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-aţi atras atenţia. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare", a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat cum răspunde criticilor care afirmă că această preferinţă semantică reflectă de fapt o încercare a României de a avea o abordare pro-MAGA.

"Nimic nu s-a schimbat în politica noastră externă", a declarat preşedintele României.

Nicuşor Dan a explicat de ce a declarat în discursul său cu prilejul zilei de 9 Mai că Europa a făcut greşeli.

"Ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu, cu dezbateri foarte puternice, cu care societatea românească nu este conectată. Şi nu am criticat. Dacă vă uitaţi la structura discursului, am spus da, Europa a făcut greşeli, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărţile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiţi, de exemplu, în discursul doamnei Von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Deci interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi Doamne, să mă poziţionez împotriva Europei", a mai declarat Nicuşor Dan.

El a fost solicitat să dea un exemplu când Uniunea Europeană a acţionat ideologic.

"Eu cred că abordarea pe mediu a fost mai mult ideologică decât pragmatică. Mă refer la politica cu privire la gaze cu efect de seră. A fost mult prea agresivă şi asta am spus-o şi în interiorul Uniunii", a precizat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a precizat că discursul de la 9 Mai a fost un fel de declaraţie de afecţiune faţă de Europa.

"Mie mi s-a părut că atunci când l-am conceput şi imediat după ce l-am rostit, mi s-a părut că a fost un fel de declaraţie de afecţiune faţă de Europa. Adică România, noi, societatea românească, trebuie să ne raportăm cu adevărat la Europa. Şi asta conectat cu problemele pe care Europa le discută. Dacă ne referim la Europa aşa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri", a mai afirmat preşedintele.

Nicuşor Dan a fost criticat pentru discursul rostit de Ziua Europei, care a început cu elogii pentru ceea ce a însemnat apartenenţa României la UE şi a contnuat cu critici pornind de la faptul că ”Europa a făcut şi greşeli”, cu argumentul că "de Ziua Europei, trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieşim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci".

