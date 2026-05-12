Medic de la Maternitatea Polizu, amendat după moartea bebelușului născut prematur
Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a anunţat că nu a descoperit nereguli privind condiţiile igienico-sanitare la Maternitatea Polizu, în urma controalelor făcute după moartea unui nou-născut prematur, în luna martie. Totuşi, inspectorii au constatat că bebeluşului nu i-a fost efectuat screeningul la internare, conform protocolului.
Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti nu a descoperit nereguli privind condiţiile igienico-sanitare la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu - Rusescu" - Maternitatea Polizu în cadrul verificărilor efectuate după decesul în luna martie al unui nou-născut prematur, însă a constatat o neconformitate în documentaţia de screening la internare, a informat, marţi, Ministerul Sănătăţii.
"În urma verificărilor, inspectorii sanitari nu au constatat neconformităţi privind condiţiile igienico-sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fişei IAAM şi declararea acesteia. Totodată, a fost verificată şi foaia de observaţie clinică (FOCG) mamă - nou-născut, constatându-se faptul că nu a fost efectuat screeningul la internare, conform protocolului în vigoare. Pentru această neconformitate a fost aplicată medicului curant o sancţiune contravenţională, în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, art. 32, lit. k), în cuantum de 2.000 lei", a transmis ministerul.
Potrivit sursei citate, inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor din România pentru aspectele care vizează un posibil caz de malpraxis medical.
Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a analizat foile de observaţie clinică (FOCG) ale nou-născutului, dar şi documentele care atestă efectuarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, produsele biocide utilizate, fişa de declarare a infecţiilor nosocomiale (IAAM), precum şi protocolul de screening al pacientului.
Presa centrală a relatat că părinţii au acuzat că nou-născutul ar fi fost lăsat să moară într-un incubator, după ce ar fi contractat o infecţie nosocomială în spital
