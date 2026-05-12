Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atacă BNR: Deprecierea leului nu are legătură cu situația politică

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lansează critici dure la adresa Băncii Naționale a României și a politicilor economice ale Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând o strategie care ar fi dus la inflație ridicată, deprecierea nivelului de trai și slăbirea producției interne. În opinia sa, evoluțiile recente ale cursului valutar nu sunt influențate de contextul politic, ci de decizii economice și monetare pe termen lung, care au efecte directe asupra economiei reale și a puterii de cumpărare a populației.

"Cursul de schimb începe să se tempereze. Dar, aşa cum deprecierea leului nu avea nicio legătură cu moţiunea de cenzură, nici temperarea deprecierii nu are vreo legătură cu faptul că avem un guvern interimar. Cursul de schimb are legătură doar cu politica economică şi monetară a statului. Iar statul înseamnă Guvernul şi, mai ales, BNR", a declarat Petrişor Peiu, potrivit News.ro

Liderul senatorilor AUR atrage atenţia că România traversează una dintre cele mai agresive perioade inflaţioniste din ultimii ani, în timp ce BNR menţine artificial un curs valutar care favorizează importurile şi loveşte direct în economia românească.

"În ultimii cinci ani, în România avem o rată a inflaţiei cumulată de peste 62%, dar cursul de schimb s-a depreciat doar cu 5,68%. 'Vrăjitoria' BNR constă în faptul că, după explozia inflaţiei din 2022, a urcat rata dobânzii de intervenţie la 7% şi, după un an şi jumătate, a scăzut-o la 6,5%, unde o ţine de doi ani", a precizat liderul senatorilor AUR.

Petrişor Peiu susţine că BNR a abandonat, în realitate, lupta împotriva inflaţiei şi că actuala politică monetară serveşte exclusiv interesului statului de a reduce artificial deficitul şi ponderea datoriei publice.

"Cum luptă BNR cu inflaţia dacă, în ultimul an, rata inflaţiei a urcat de la aproximativ 5,6% la peste 10%, dar dobânda de intervenţie a rămas la 6,5%, neschimbată? Răspunsul este cât se poate de simplu: BNR, ca şi Guvernul, de altfel, NU luptă cu inflaţia! Inflaţia, oameni buni, este principala şi singura politică economică a statului român. De ce? Simplu, pentru că inflaţia scade deficitul bugetar şi reduce ponderea datoriei în PIB. Dar scade puterea de cumpărare şi ucide creşterea economică!", a afirmat Petrişor Peiu.

Liderul AUR avertizează că politica de menţinere artificială a cursului valutar, combinată cu lipsa măsurilor pentru susţinerea producţiei interne, a împins economia românească într-o dependenţă tot mai mare de importuri şi a afectat grav competitivitatea firmelor româneşti.

"Iar cursul valutar fix, pe care îl avem de mulţi ani, a distrus orice producţie internă, favorizând masiv importurile. BNR împarte cu Guvernul responsabilitatea stagflaţiei pe care au creat-o şi pe care o întreţin", a mai spus Petrişor Peiu.

