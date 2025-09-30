Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, despre reducerile din educaţie: A existat un imperativ de a reduce deficitul într-un timp scurt

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, în contextul discuţiilor despre viitorul Europei la Timişoara, despre protestele studenţeşti din toată ţara, în care tinerii cer burse și drepturi, pe fondul creșterii abandonului școlar atât în învățământul preuniversitar, cât și universitar. Acesta a făcut distincție între măsurile pe termen scurt și viziunea pe termen mediu și lung pentru educație.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 18:35
Șeful statului a făcut distincție între măsurile pe termen scurt și viziunea pe termen mediu și lung pentru educație.

"În primul rând să separăm ce este pe termen scurt și ce este pe termen mediu și lung. Pe termen scurt, România a fost într-o situație dificilă în care riscul era foarte mare pe partea de downgradare din partea agenților de rating și în felul ăsta retragerea și mai multor banii, creșterea cotelor, ratelor, dobânzilor. Deci am avut un guvern și o coaliție care a avut de rezolvat această situație și a luat niște măsuri. Puteau să fie luate altele. În orice caz, a existat un imperativ de a reduce deficitul într-un timp foarte scurt și asta a fost în zona de educație s-au produs aceste măsuri", a declarat Dan.

Nicuşor Dan va face o evaluare a situaţiei de învăţământ

Președintele a anunțat că va face o evaluare a situației din învățământ.

"Așa cum am spus când m-am întâlnit cu sindicatele, o să facem o evaluare, erau două luni acum, atunci acum o să fie peste o lună și bineînțeles că noi trebuie să ne gândim la planul în mediu și lung și pe universitar și preuniversitar, cum facem ca să avem o calitate mai mare în învățământ, cum facem ca el să fie mai bine corelat cu viața reală, gândirea critică și cum facem ca el să fie mai bine corelat cu piața muncii. Probleme foarte serioase", a completat Nicuşor Dan. 

