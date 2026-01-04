Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, despre românul mort în Elveţia: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit

Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj de condoleanţe familiei tânărului român care şi-a pierdut viaţa în incendiul dintr-un bar din Crans-Montana.

de Redactia Observator

la 04.01.2026 , 12:48
”Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristeţe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate”, a transmis Nicuşor Dan, duminică, într-un mesaj pe X.

El a adăugat că ”România este solidară cu familiile victimelor, iar autorităţile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”.

Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.


