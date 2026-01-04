Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj de condoleanţe familiei tânărului român care şi-a pierdut viaţa în incendiul dintr-un bar din Crans-Montana.

Nicuşor Dan, despre românul mort în Elveţia: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit - Facebook

”Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristeţe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate”, a transmis Nicuşor Dan, duminică, într-un mesaj pe X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El a adăugat că ”România este solidară cu familiile victimelor, iar autorităţile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”.

Articolul continuă după reclamă

Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰