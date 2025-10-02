Nicuşor Dan, discuții cu premierul Suediei la summitul de la Copenhaga. Ce subiecte au fost pe agendă

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, joi, cu premierul Suediei, Ulf Kristersson, în cadrul summit-ului Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Cei doi au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și despre consolidarea descurajării NATO în fața amenințărilor ruse, dar și despre relațiile economice dintre România și Suedia, scrie Agerpres.

"România și Suedia au o cooperare bilaterală foarte strânsă în contextul alianței noastre europene. M-am concentrat pe dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și de investiții pe care le avem cu Suedia, cu un accent special pe industria de apărare. Am discutat, de asemenea, despre cum putem consolida descurajarea de către NATO a amenințărilor venite din partea Rusiei", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Șeful statului participă, joi, la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Regatul Danemarcei, conform Administrației Prezidențiale.

Potrivit sursei citate, pe agendă figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene. În cadrul Comunității Politice Europene, Nicușor Dan va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.

Discuţii despre alegerile din R. Moldova şi problema dronelor, pe agendă

El a precizat, la sosirea la summit, că se va discuta despre situația din Republica Moldova după alegerile parlamentare, problema dronelor, dezinformarea și influența rusă.

Totodată, va prezenta, la această reuniune, raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024 din România, șeful statului menționând că este vorba despre o inițiativă a țării noastre.

Nicușor Dan a fost prezent cu o zi înainte la reuniunea informală a Consiliului European.

