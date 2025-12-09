Buzoianu, după ce PSD i-a cerut demisia: "Fix când negociem Romsilva. Nu voi fi şantajată cu funcţia"

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis marţi, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia în contextul crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că această solicitare vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva.

"Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori - 12 direcţii regionale cu câte un director silvic şi un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem... sigur... acceptăm 12 direcţii regionale, dar să rămână câte un directoraş şefuţ şi la nivel de judeţ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm nişte structuri regionale", spune Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, ea a propus reducerea radicală a structurii de conducere din Romsilva: 12 direcţii regionale, fiecare cu un singur director silvic şi un director tehnic. PSD, însă, ar fi cerut păstrarea directorilor judeţeni, ceea ce, spune ea, ar anula orice reformă reală.

Ministrul anunţă că nu va accepta o astfel de variantă şi precizeazp că va rămâne în funcţie pentru a curăţa stricăciunile din ultimii 35 de ani: "Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamna și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile."

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Solicitarea ca aceasta să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR.

