Cracovia şi-a plâns victimele în tăcere, la lumina lumânărilor. Zeci de mii de oameni i-au comemorat pe oamenii ucişi în atacul de sâmbătă. Între timp, anchetatorii descoperă amănunte şocante despre criminal: era fascinat de extremistul Anders Breivik, norvegianul care a omorât 77 de oameni în urmă cu 15 ani.

Marşul de la Cracovia a început în sunetul trompetei de la Biserica Sfânta Maria, chiar în locul în care s-au auzit primele focuri de armă.

Oficialii polonezi au îngenunchiat în tăcere în memoria victimelor. La final, întreaga mulţime s-a unit într-o rugăciune rostită împreună cu cardinalul oraşului.

Noi informaţii despre oamenii ucişi în atac

Între timp, apar date noi despre cei şase oameni omorâţi în atac. Printre victimele identificate: Izabela, în vârstă de 53 de ani, o pictoriță aflată în oraș pentru vernisajul propriei expoziții. Ewelina, voluntară a unei organizații caritabile poloneze. Şi o turistă din Austria, venită în vizită alături de soţ, rănit la rândul lui în atacul terorist.

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În Cracovia a fost şi astăzi zi de doliu. Oraşul resimte efectele atacului armat.

Autorităţile vor lua măsuri speciale ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Accesul auto va fi blocat în zonele frecventate de turişti.

"Cred că primul șoc a trecut. Vedeți că viața este aproape normală, să zicem așa. Vin mulți oameni să vadă aceste locuri unde s-a întâmplat această tragedie, dar credem că după câteva zile, săptămâni, viața va fi normală. La primărie, ne gândim să facem nişte asigurări de securitate aici, în zona centrală", spune directorul de comunicaţii al Primăriei Cracovia, Jan Machowscki.

Autorităţile cred că atacatorul ar fi ales momentul atacului în mod deliberat

Ancheta continuă. Mai multe probe au fost ridicate din casa și de la locul de muncă ale criminalului Michał Oksiński.

"Cred că momentul de atentat a fost ales special, pentru că atentatorul știa că va fi multă lume aici", spune directorul de comunicaţii al Primăriei Cracovia, Jan Machowscki.

Poliţiştii eroi care l-au oprit pe atacatorul din Cracovia au fost decoraţi pe patul de spital de preşedinte.

Ofițerii Jakub Kulik, în vârstă de 24 de ani, și Artur Morański, în vârstă de 27 de ani, au primit Crucea de Ofițer a Ordinului Renaşterea Poloniei, pentru sacrificiul de sine și curajul lor excepțional.