Panică într-un cartier din Craiova. Un liceu şi o grădiniţă au fost evacuate după ce o conductă de gaze din apropiere s-a fisurat şi exista risc de explozie. Magistrala a fost avariată chiar în timpul unor lucrări cu buldoexcavatorul. 250 de elevi şi profesori au fost scoşi de urgenţă din clase.

Alerta s-a dat dimineaţă, după ce o ţeavă de gaz din apropierea liceului Petrache Trişcu a fost avariată.

Conducta de gaz a fost fisurată chiar în timpul unor lucrări făcute în apropierea liceului cu un buldoexcavator. Pompierii au delimitat zona și au luat măsuri pentru prevenirea producerii unei explozii.

200 de elevi şi 30 de profesori care erau în acel moment în şcoală au fost scoşi din clase.

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"Unii s-au speriat și au luat-o în serios, alții au crezut că este o simulare pentru că noi mai facem simulări şi nu ştiau dacă este real sau nu.", explică Geri Mitroi, directorul liceului.

"Nu ştim ce s-a întâmplat. Ocolim pentru că este o conductă de gaze fisurată la şcoală. Toţi copiii au fugit care încotro şi noi plecăm spre casă.", spune o femeie.

"Normal că ne-am speriat, vă daţi seama.", "Astea sunt procedurile, pur și simplu a picat gardul când s-a mișcat și s-a agăţat țeava.", spun oamenii.

A fost evacuată și o grădiniță din zonă.

"Am luat hotărârea pe foarte rapid să evacuăm şi copiii grădiniţei având în vedere că ne transmiseseră că nu putem să ne desfăşurăm nicio activitate. Este vorba de masa copiilor care trebuia pregătită centalele ce merg pe gaz.", explică Claudia Ştefan.

Echipa Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze în zonă. Pompierii au adus o autospecială pentru stingerea incendiilor şi una de cercetare chimică.

"Au fost efectuate măsurători în clasele de curs pentru eventuale acumulări de gaze, au fost aerisite încăperile ulterior.", precizează locotenent colonel Marian Costea, ISU Dolj.

Elevii s-au întors la şcoală după două ore de la primul apel prin 112.