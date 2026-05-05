Ciprian Ciucu: "Moţiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Mergem mai departe cu Bolojan"

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a reacționat după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD. Acesta a transmis că liberalii își mențin susținerea pentru Ilie Bolojan și vor continua alături de el. 

de Larisa Andreescu

la 05.05.2026 , 15:27
Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD-AUR a trecut. A fost adoptată cu 281 de voturi "pentru", 4 "împotriva" şi 3 anulate. 

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu a anunţat marţi, după ce moţiunea de cenzură a trecut că va merge în continuare alături de Ilie Bolojan.

"Moţiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează", a scris, marţi, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Alt prim-vicepreşedinte liberal, Cătălin Predoiu, a afirmat, însă, că liberalii nu ar trebui să renunţe la guvernare. "PNL trebuie să fie responsabil. Nu trebuie să abandonăm guvernarea. Rezoluțiile pot fi schimbate", a declarat Cătălin Predoiu. 

De la ora 17.00 are loc şedinţa Biroului Politic Naţional PNL în format extins. Potrivit surselor Observator, Predoiu va propune în ședință un mandat deschis: nu opoziție, ci libertate de negociere.

De la ora 18.00, preşedintele Nicuşor Dan anunţă declaraţii de presă.

