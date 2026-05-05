Reacţia rivalului lui Bolojan din PNL: "Locul nostru e acolo unde se iau decizii pentru români"

Guvernul Bolojan a picat după doar 10 luni. Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR a trecut u 281 de voturi "pentru", 4 "împotriva" şi 3 anulate.

de Redactia Observator

la 05.05.2026 , 15:42
Hubert Thuma, unul dintre liderii PNL şi rival al lui Ilie Bolojan din interiorul partidului, anunţă că locul liberalilor este "acolo unde se iau decizii pentru români". Cu alte cuvinte, Thuma spune ce a declarat şi Cătălin Predoiu, adică într-un guvern alături de PSD.

Hubert Thuma: "PNL nu pleacă nicăieri"

"Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect. Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează", a scris pe Facebook liderul PNL Ilfov.

Primul liberal care a vorbit deschis despre o revenire a PNL la guvernare a fost Cătălin Predoiu. "PNL trebuie să fie responsabil. Nu trebuie să abandonăm guvernarea. Rezoluțiile pot fi schimbate", a declarat Cătălin Predoiu

