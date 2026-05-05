Sorin Grindeanu: "PSD îşi doreşte o soluţie în interiorul acestei coaliţii. Nu există înţelegere cu AUR"

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR a trecut în Parlament. Guvernul Bolojan este, oficial, demis şi rămâne cu puteri limitate pentru o perioadă, până la învestirea unui nou Executiv.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că îşi doreşte ca PSD să găsească "o soluţie în interiorul acestei coaliţii".

"Cred că rolul primei consultări, chiar dacă este informală, este să se vadă unde se situează fiecare partid şi care ar fi opţiunile în a găsi un numitor comun. Orice aş spune acum ar fi interpretat. Dar eu îmi doresc să continuăm în această coaliţie, să facem lucruri bune pentru români, pentru că de 10 luni de zile, chiar dacă nu e nimeni fără de pată, dar de 10 luni nu se guvernează cum trebuie România, o spun 80% dintre români. Este de datoria noastră să lăsăm orgoliile de părțid deoparte. PSD este deschis în a contribui pentru a găsi această soluţie pentru români", a declarat Sorin Grindeanu.

De asemenea, liderul social-democrat a explicat că îşi doreşte găsirea unei soluţii într-un termen rapid.

Grindeanu a explicat că PSD este dispus să meargă şi în opoziţie, dar îşi doreşte să rămână "în interiorul acestei coaliţii".

"Se pot face majorităţi în Parlament şi fără PSD. Noi avem 128 de parlamentari. Eu spun că PSD are 128 din 464, mandate validate în acest moment. Deci se pot face majorităţi şi fără noi. Eu pot să vorbesc doar în numele nostru. Eu îmi doresc majoritate în interiorul acestei coaliţii, altfel putem să mergem şi în opoziţie", a declarat Sorin Grindeanu.

"Ce am încercat în ultimele 10 zile, chiar poate începând cu ultima consultare de la Cotroceni, am încercat, cum a folosit preşedintele, să dezescaladăm acest discurs public. De ce? Am spus şi în sală, în Parlament, nu am vrut să iau cuvântul, ştiind că orice aş spune poate genera tensiune într-o parte sau în alta. Nu am putut să nu răspund la câteva chestiuni lansate de la tribuna Parlamentului, tocmai pentru a restabili adevărul. Eu am încercat în aceste zile să dezescaladez, de ce? Pentru că eu consider că cine escaladează şi chiar înainte de moţiune, de fapt nu doreşte o soluţie. Există soluţii şi fără Ilie Bolojan. În acest moment, au luat cel mai mare număr de voturi într-o moţiune de cenzură, nu vorbesc despre omul Ilie Bolojan, cu care am o relaţie ok, mă refer la modelul economic Ilie Bolojan", a explicat Sorin Grindeanu.

În plus, liderul social-democrat a arătat că PSD este pregătit cu propuneri concrete pentru guvernarea următoarea, indiferent dacă partidul va mai face parte dintr-o formulă viitoare de guvernare.

"Eu am să ies împreună cu colegii mei, cu propuneri concrete, indiferent de poziţia PSD. Da, ne dorim în continuare să facem parte dintr-o coaliţie de acest tip, poate ajustată, dar eu cred că aceste măsuri trebuie să fie prezentate şi dacă se construieşte o majoritate care nu include PSD. În acest moment, PSD a demonstrat că este principala forţă poltică din Parlament, cu cei mai mulţi aleşi locali, iar propunerile pe care le vom face vin de jos înspre noi. Eu nu am mers împreună cu colegii mei în acest săptămâni ca să vorbim doar despre scenarii. Colegii, foşti miniştri, şi-au prezentat un raport de activitate şi au venit şi cu propuneri. Şi le vom prezenta", a explicat Grindeanu.

Întrebat dacă va exista o colaborare cu AUR şi pe viitor, în situaţii punctuale, sau aceasta a fost singura ocazie, Grindeanu a explicat că interesul PSD şi AUR a fost punctual, pe situaţia moţiunii de cenzură, dar ănu există înţelegere post-moţiune între PSD şi AUR.

"Nu schimb ce am spus la moţiune: a fost o moţiune semnată şi de PSD şi de AUR şi de alţii, nu a existat şi nu există niciun fel de înţelegere post-moţiune. Acest demers s-a făcut pentru că dacă am fi depus moţiuni separate, exista riscul de anihilare reciprocă. A fost o decizie pragmatică. Să tragem o singură dată, dacă pot să folosesc acest cuvânt, dar cu mai multe şanse", a explicat Grindeanu.

