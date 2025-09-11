Nicuşor Dan: "În 2027 România va avea o creştere pe care românii o vor vedea". Ce spune de anticipate

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea. El a mai spus că nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea sa, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la B1 că în urmă cu 4-5 luni, eram într-o societate economică-socială în care (..) mulţi erau la o limită. "În momentul acesta, prin TVA, prin lanţul de scumpiri care l-a generat, prin majorări de accize, spaţiul pe care oamenii ăştia îl au a devenit şi mai mic. Asta e categoric. Însă, trebuie să spunem că alternativa poate să fie mult mai rea. Alternativa care se profila şi faţă de care, în momentul ăsta, eu consider că ne-am îndepărtat, nu mai există risc, de a downgrada, de a ieşi fondurile, de a veni FMI şi de a bloca economia, asta era mult, mult mai rău pentru fiecare dintre români", a spus preşedintele.

"Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea", a mai spus şeful statului. Nicuşor Dan a dat asigurări că nu se pune problema de alegeri anticipate. "Nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu şi-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situaţie economică care era destul de dificilă, suntem interconectaţi cu piaţa financiară, mai precis sunt multe instituţii care ne-au împrumutat şi o condiţie pentru ca această relaţie de care România are nevoie absolut în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă şi va fi stabilă", a spus preşedintele Nicuşor Dan.

