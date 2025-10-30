Nicuşor Dan, la 10 ani de la Colectiv: Statul s-a ghidat de prea multe ori după principiul "merge și așa"

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, joi dimineaţa, o coroană de flori la fostul Club Colectiv, la monumentul ridicat în memoria celor care au murit în urma incendiului produs în urmă cu 10 ani.

"Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. Zece ani de când 65 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar mulţi alţii poartă încă, în trup şi suflet, cicatricile acelei nopţi. Zece ani de când o generaţie a spus răspicat că indiferenţa şi corupţia ucid, iar promisiunile fără acţiune devin complicitate. Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu şi-au putut lua rămas-bun, către supravieţuitorii care au transformat suferinţa în curaj şi acţiune civică, dar şi către pompieri, medici, oameni obişnuiţi, cei care au încercat atunci să salveze vieţi", a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.

Potrivit şefului statului, cazul Colectiv "rămâne oglinda unui stat care nu a funcţionat şi s-a ghidat de prea multe ori după principiul 'merge şi aşa', o oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale şi răspunderea se diluează în birocraţie, o oglindă care ne-a arătat aceeaşi realitate şi în cazul altor tragedii din ultimul deceniu".

Preşedintele a completat că s-au făcut paşi înainte, au fost revizuite legislaţia şi normele de siguranţă, unele spaţii periculoase au fost închise. În acelaşi timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situaţia este gravă, sunt tot mai mulţi cei care nu mai rămân tăcuţi în faţa nedreptăţilor, a evidenţiat el.

"Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar, nu este nici pe departe îndeajuns. Astăzi, România nu are centrele pentru marii arşi complet funcţionale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecţiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorităţi trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă", a subliniat Nicuşor Dan.

Şeful statului a transmis că, în memoria celor pierduţi, pentru supravieţuitori şi pentru generaţiile care vin, există obligaţia de a se face tot ceea ce trebuie ca astfel de tragedii să nu se mai repete. "Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar şi datoria de a nu uita şi de a nu renunţa că putem face o reformă instituţională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României", a afirmat el.

