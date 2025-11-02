Nicuşor Dan, la lansarea candidatului USR: Bucureștiul are nevoie de infrastructură, nu de panseluțe

Nicuşor Dan a participat duminică la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru Primăria Capitalei şi a vorbit despre problemele majore ale Bucureştiului. Şeful statului a declarat că oraşul are "un uriaş deficit de infrastructură" şi a acuzat că, în ultimele decenii, "mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din Bucureşti". Totodată, el a amintit despre referendumul organizat în calitate de primar general, subliniind că banii oraşului trebuie direcţionaţi către nevoile reale ale locuitorilor, nu spre "panseluţe şi prostii lucioase", scrie News.ro.

"Cred că am reuşit să schimbăm nişte lucruri. Veneam încoace şi mă gândeam cum am putea să definim anii aceştia din istoria Bucureştiului. Lupta între corupţie şi anticorupţie ar fi prea simplu şi este cumva... la nivel naţional, cred că definiţia ar fi lunga luptă între infrastructură şi panseluţe. Pentru că oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură. Şi, din păcate, am avut o tensiune politică ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraş pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase. Dar nu ne-a dus acolo unde oraşul ăsta cu adevărat are nevoie: infrastructură. Şi asta se vede inclusiv în relaţia cu alte oraşe mari din România", a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, despre referendumul pentru București

Şeful statului şi-a amintit cum în calitate de primar general al Capitalei a iniţiat un referendum pentru Bucureşti.

"Din nou, mi-am adus aminte unde eram anul trecut pe vremea asta, în sfârşit, cu mult efort cu şi telefoane şi insistenţe am reuşit să organizăm un referendum pentru Bucureşti şi eram în campania pentru acest referendum. Şi în referendumul ăsta oamenii au votat. Am avut trei întrebări. Una despre droguri, cum poate să lupte Primăria Capitalei şi care sunt responsabilităţile Primăriei Capitale în această luptă cu un flagel care infectează şi sperie multe familii din oraşul ăsta. Bineînţeles că să faci asta, ai nevoie de bani şi ne întoarcem la întrebarea 1. Cum se împart banii pe care cetăţenii muncind îi scot din buzunar pentru ca oraşul să se dezvolte în sfârşit şi să intre în competiţia globală pe care e obligat să o ducă. Da şi mulţumesc lui Cătălin Drulă ca a transpus această primă întrebare într-un proiect de lege pe care eu sper să-l vedem aprobat", a declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, atac la mafia imobiliară

A doua întrebare s-a referit la dezvoltarea urbană, a precizat preşedintele.

"Şi a mai fost o întrebare, întrebarea numărul 2, cu privire la... din nou o întrebare foarte importantă, în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană, dar asta pe 7% din teritoriul oraşului. Pentru că restul a avut o dezvoltare urbană a sectoarelor, sau ca să spunem lucrurilor pe şleau, mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din Bucureşti. Cam asta s-a întâmplat şi de aia e important ca ce au spus bucureştenii să fie transpus în realitate, de la nivelul Primăriei Capitalei. Dezvoltarea urbană trebuie să fie făcută, aşa cum spune o ştiinţă numită urbanism, de vreo 100 de ani. În esenţă să pună locuitorul pe primul loc", a spus Nicuşor Dan.

