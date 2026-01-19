Nicuşor Dan l-a primit la Cotroceni pe generalul SUA, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa

Președintele Nicușor Dan l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii , general Alexus G. Grynkewich, supranumit "Grinch", cu ocazia vizitei acestuia în România.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat, cu acest prilej, provocările de securitate din regiunea Mării Negre determinate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spaţiul aerian naţional.

Preşedintele a apreciat lansarea Operaţiei NATO Eastern Sentry, care va întări postura de descurajare şi apărare a Alianţei Nord-Atlantice pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

De asemenea, Nicuşor Dan a oferit asigurări că "ţara noastră va rămâne un Aliat credibil şi responsabil în cadrul NATO, care îşi va respecta angajamentele, atât în plan operaţional, prin participarea la misiuni şi operaţii Aliate, cât şi în ceea ce priveşte alocările pentru bugetul Apărării, conform ţintei asumate la Summitul NATO de la Haga din anul 2025", se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Generalul Alexus G. Grynkewich a apreciat rolul esențial al României pentru securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre, precum și contribuția importantă a țării noastre la securitatea europeană și cea euroatlantică, în ansamblu.

Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa a subliniat că NATO acordă o atenţie continuă evoluţiilor de securitate regionale şi întreprinde măsurile necesare pentru a descuraja orice acţiuni ostile şi a îmbunătăţi apărarea colectivă a întregului teritoriu al Alianţei Nord-Atlantice.

Președintele Nicușor Dan și generalul Alexus G. Grynkewich şi-au arătat aprecierea reciprocă și angajamentul comun al României și Statelor Unite ale Americii de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre cele două țări în domeniul Apărării.

