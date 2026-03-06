Bolojan a cerut sprijinul preşedintelui Emiratelor Arabe Unite pentru repatrierea cetățenilor români

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o convorbire telefonică vineri cu şeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, preşedintele Emiratelor Arabe Unite, în cadrul căreia a solicitat sprijin pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene româneşti, astfel încât cetăţenii români să poată reveni în siguranţă acasă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, convorbirea a avut loc în spiritul relaţiei de prietenie şi cooperare dintre România şi Emiratele Arabe Unite.

"Prim-ministrul şi-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluţii de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat şi Emiratele Arabe Unite. Acesta a transmis un mesaj de susţinere şi a urat putere şi rezilienţă pentru depăşirea acestor momente dificile", se arată în comunicat.

Totodată, premierul a mulţumit personal şeicului Mohamed bin Zayed Al Nahyan şi autorităţilor locale pentru sprijinul acordat cetăţenilor români care locuiesc, muncesc sau se află ca turişti în Emiratele Arabe Unite.

"Premierul Ilie Bolojan a solicitat sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene româneşti, astfel încât cetăţenii români să poată reveni în siguranţă acasă. Cei doi lideri au convenit să continue cooperarea şi coordonarea pentru identificarea celor mai bune soluţii în sprijinul cetăţenilor români aflaţi în regiune", se mai arată în comunicat.

