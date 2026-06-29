Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe președintele Israeluluu, Isaac Herzog, care se află într-o vizită de stat în România alături de Prima Doamnă, Michal Herzog. Isaac Herzog se va adresa Parlamentului într-o şedinţa comună care începe de la ora 17:00.

Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe președintele Israelului. Isaac Herzog se va adresa Parlamentului - X/@Isaac_Herzog

Șeful statului român a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la ceremonia oficială de pe Platoul Marinescu. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale și un dejun oficial. La ora 12:00 sunt programate declarații de presă.

''Vizita președintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidențiază soliditatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde'', a transmis Administrația Prezidențială.

Ce vor discuta cei doi şefi de stat

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Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare, conform sursei citate.

Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane.

O atenție deosebită va fi acordată evoluțiilor recente din vecinătatea României și din regiunea Mării Negre, precum și din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securității din cele două regiuni și a economiei globale.

Isaac Herzog se va adresa Parlamentului de la ora 17:00

Tot luni după-amiază, Isaac Herzog va fi primit de președintele Senatului, Mircea Abrudean, și de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

La ora 17:00, președintele Statului Israel se va adresa Parlamentului, reunit în ședință solemnă, la care sunt invitați șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, Ucrainei și Republicii Moldova cu reședința la București, precum și ai Ambasadei Statului Israel.

Duminică, șeful statului israelian a ajuns în România împreună cu Prima Doamnă pentru a participa la cea de-a XII-a ediție a Marșului Vieții de la Iași, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor Pogromului din iunie 1941.