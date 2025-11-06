Nicușor Dan: Pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate. Reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate

Toate ameninţările şi provocările din prezent arată că pacea şi securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul NATO-Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti, unde este invitat şi şeful Alianţei Nord Atlantice, Mark Rutte.

Nicuşor Dan a afirmat, joi, în discursul său susţinut la NATO-Industry Forum 2025, că discuţiile sunt relevante, "având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare".

"Toate ameninţările şi provocările cu care ne confruntăm în prezent - de la războiul din Ucraina până la ameninţările cibernetice şi războiul hibrid - ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate. De aceea, reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate. Nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate", a declarat Nicuşor Dan.

Rolul Alianţei este de a proteja pacea

Preşedintele a adăugat că rolul Alianţei este de a proteja pacea. "Responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potenţială agresiune şi de a ne asigura că forţele noastre armate sunt capabile şi bine pregătite să contracareze ameninţările cu care ne confruntăm", a mai declarat preşedintele.

Şeful statului a apreciat că agresivitatea Rusiei continuă, chiar la graniţa României şi dincolo de Ucraina, dovadă fiind încălcările repetate ale şpaţiului aerian al altor state.

"Agresivitatea Rusiei dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spaţiului aerian aliat, precum şi prin intensificarea şi diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiţi să ne apărăm. Trebuie să rămânem uniţi şi să asumăm o poziţie de forţă printr-o postură solidă şi credibilă", a adăugat Nicuşor Dan.

Acesta şi-a arătat încrederea că "NATO şi aliaţii de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajaţi să apere fiecare centimetru al alianţei". El a făcut referire la necesitatea sporirii capabilităţilor militare, în Europa: "Pentru asta este absolut necesar să consolidăm industria de apărare naţională, cea europeană, precum şi cea transatlantică".

Nicuşor Dan le-a vorbit participanţilor la forum despre istoria industriei româneşti de apărare, care are o lungă tradiţie, chiar dacă "poate, ca în multe alte locuri, a fost neglijată în ultimii ani, dar există un potenţial extraordinar". Preşedintele a promis că România va continua să crescă alocarea bugetară pentru apărare, "direct corelată cu ameninţele de securitate". "Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militară pe axa nord-sud a Flancului Estic", a mai declarat şeful statului. "România este mai apărată ca oricând şi pregătită să-şi asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic şi pentru propria sa securitate", a afirmat şeful statului în încheiere.

Nicuşor Dan participă, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la evenimentul care reuneşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

Rutte: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, la rândul său, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung.

"Dumneavoastră sunteți partea industrială a componentei noastre de apărare și descurajare", s-a adresat el celor prezenți. El a subliniat "forța inovației" din domeniu. "Trăim în societăți libere, unde creativitatea dumneavoastră ia viață", a detaliat secretarul general al NATO.

Totodată, le-a transmis reprezentanților industriei de apărare că înțelege riscurile pe care ei și le asumă, menționând contractele pe termen lung semnate de guverne. "Voința politică și banii sunt acolo", a spus Rutte, adăugând că discută cu liderii aliați în acest sens.

Privind țara noastră, el a apreciat faptul că România își va mări cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030. Referindu-se la rolul defensiv și de descurajare al Alianței, el a subliniat conceptul de "pace prin forță".

"NATO își va juca rolul său, iar dumneavoastră pe al dumneavoastră", le-a transmis el participanților la forum. Șeful NATO a avut și o apreciere privind securitatea în viitorul apropiat.

"Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este un exemplu de amenințare. Pericolul Rusiei nu se va termina odată cu războiul. Va rămâne în continuare o forță destabilizatoare și nu este singură", a adăugat Mark Rutte și a evidențiat că alianța trebuie să fie pregătită pentru "o confruntare pe termen lung"

