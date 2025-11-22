Antena Meniu Search
Administraţia Prezidenţială anunţă modificări în Strategia Naţională de Apărare a ţării

Administraţia Prezidenţială anunţă sâmbătă, într-un comunicat de presă, că "au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei Naţionale de Apărare a ţării, inclusiv de natură conceptuală", în urma observaţiilor şi propunerilor primite din societatea civilă.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 11:20
De asemenea, Administraţia Prezidenţială anunţă că unele idei, "chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor  contribuit la fundamentarea acţiunilor din Planul de Implementare a acesteia."

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, la data de 12 noiembrie, Strategia Naţională de Apărare a ţării. Corupţia a fost definită ca ameninţare la securitatea naţională, iar preşedintele vrea să implice SRI în această luptă. Strategia a fost pusă deja pe hârtie, iar documentul va fi trimis spre aprobare către CSAT. Ar trebui adoptat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea lui Nicușor Dan ca președinte al țării.

