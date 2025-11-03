Preşedintele României a avut o primă reacţie despre reducerea numărului e militari americani din România. Nicuşor Dan susţine că ţara noastră are parte de aceleaşi garanţii de securitate ca înainte de anunţul Pentagonului şi că decizia nu va afecta relaţia cu Statele Unite.

Totodată, şeful statului a anunţat şi care sunt obiectivele într-o eventuală vizită la Casa Albă. Trei mii de militari ar urma să plece din Europa, în perioada următoare, 1.000 doar de la baza Mihail Kogălniceanu din Constanţa. Între timp mai mulţi congresmani americani, atât republicani, cât şi democraţi, au anunţat că vor să oprească retragerea unei părţi a trupelor americane de pe teritoriul ţării noastre.

"Este o dezbatere care noi n-o să interferăm, o dezbatere în cadrul Congresului american. Pe partea de securitate, România este o ţară sigură, pe partea relaţiei între noi şi Statele Unite lucrurile sunt liniare. Este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu e vorba de o afectare a securităţii naţionale.

Lucrul cel mai important în relaţia viitoare este o pezenţă economică mult-mult sporită a companiilor americane în România. Asta este marea miză a vizitei în Statele Unite şi de aceea ea trebuie pregătită din punct de vedere economic foarte bine" a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

