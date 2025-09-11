Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan: România e pregătită să aplice procedurile NATO. Nu e niciun motiv de îngrijorare

Nicușor Dan a declarat că România va aplica aceleași proceduri ca Polonia după incidentul cu dronele ruseşti, împreună cu partenerii NATO, în cazul în care s-ar afla într-o situație similară, subliniind că nu există motive de îngrijorare pentru securitatea țării.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 11:15
Nicuşor Dan: România e pregătită să aplice procedurile NATO. Nu e niciun motiv de îngrijorare - Facebook

Întrebat dacă a crescut nivelul de alertă securitate în ceea ce priveşte România în urma incidentului din Polonia, şeful statului a răspuns că România va aplica aceleaşi proceduri pe care le-a aplicat Polonia, împreună cu partenerii din NATO, dacă se va afla într-o situaţie similară.

”România este stat NATO, în cadrul NATO există nişte proceduri, bineînţeles că eu nu o să descriu operaţiunile militare – în cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, la TVR 1.

 

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele a spus că acţiunile ar fi derulate de România şi de aliaţii săi din NATO ”pentru că de aia e important să ai parteneriate bilaterale şi să faci parte din organizaţii”. Nicuşor Dan a precizat că, în discuţiile cu partenerii din NATO, România şi-a exprimat solidaritatea cu Polonia.

 

”Din perspectiva României, evident că trebuie să fim solidari cu Polonia, am exprimat direct asta şi am participat la această consultare care va continua. Polonia şi prin asta ţările NATO au demonstrat că sunt pregătite şi că au o reacţie care este în timp real”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan nato atac drone razboi rusia ucraina
Înapoi la Homepage
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan: România e pregătită să aplice procedurile NATO. Nu e niciun motiv de îngrijorare