Nicuşor Dan: România e pregătită să aplice procedurile NATO. Nu e niciun motiv de îngrijorare

Nicușor Dan a declarat că România va aplica aceleași proceduri ca Polonia după incidentul cu dronele ruseşti, împreună cu partenerii NATO, în cazul în care s-ar afla într-o situație similară, subliniind că nu există motive de îngrijorare pentru securitatea țării.

Întrebat dacă a crescut nivelul de alertă securitate în ceea ce priveşte România în urma incidentului din Polonia, şeful statului a răspuns că România va aplica aceleaşi proceduri pe care le-a aplicat Polonia, împreună cu partenerii din NATO, dacă se va afla într-o situaţie similară.

”România este stat NATO, în cadrul NATO există nişte proceduri, bineînţeles că eu nu o să descriu operaţiunile militare – în cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, la TVR 1.

Preşedintele a spus că acţiunile ar fi derulate de România şi de aliaţii săi din NATO ”pentru că de aia e important să ai parteneriate bilaterale şi să faci parte din organizaţii”. Nicuşor Dan a precizat că, în discuţiile cu partenerii din NATO, România şi-a exprimat solidaritatea cu Polonia.

”Din perspectiva României, evident că trebuie să fim solidari cu Polonia, am exprimat direct asta şi am participat la această consultare care va continua. Polonia şi prin asta ţările NATO au demonstrat că sunt pregătite şi că au o reacţie care este în timp real”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

