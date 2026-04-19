Nicuşor Dan, sfătuit să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. BNS: Altfel, alegeri anticipate

Blocul Naţional Sindical (BNS) îi solicită, într-o scrisoare deschisă, preşedintelui Nicuşor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii formaţiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile, credibile şi responsabile, care să îşi asume implementarea unui program de stabilizare economică şi social. "În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, BNS consideră că singura soluţie democratică şi legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate", susţine BNS.

Scrisoarea deschisă este adresată de BNS preşedintelui Nicuşor Dan, liderilor de partide - Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR), George Simion (AUR), Anamaria Gavrilă (POT) şi Diana Iovanovici-Şoşoacă (SOS România), într-un "moment de maximă vulnerabilitate economică şi socială".

BNS: "În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, singura soluţie rămâne organizarea de alegeri anticipate"

Preşedintele BNS, Dumitru Costin, arată că, în contextul internaţional extrem de volatil, avertismentele din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv conducerea Fondului Monetar Internaţional, care a redus prognoza de creştere economică a României la 0,7% pentru 2026, faţă de 1,4%, cât era estimarea iniţială, din toamna trecută, indică o perioadă dificilă pentru economiile emergente, cu presiuni suplimentare asupra inflaţiei, costurilor de finanţare şi creşterii economice.

"Ţara noastră înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, fiind vizată alături de alte nouă state europene de procedura de deficit excesiv. În acelaşi timp, România este «campioana» în UE la rata inflaţiei (9,9% în martie 2026, INS). Acest lucru erodează zilnic puterea de cumpărare a populaţiei şi veniturile salariaţilor şi ale pensionarilor, pe medie puterea de cumpărare a salariul mediu scăzând cu aproape 7% în ultimul an. Toate acestea în timp ce România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE, apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria 'junk', în condiţiile în care România nu se află oficial în această categorie de risc”, adaugă el.

Costin vorbeşte şi despre "o creştere alarmantă a poverii datoriei publice", "angajamente financiare majore asumate de statul român în condiţii insuficient transparente", menţionând negocieri privind împrumuturi externe, inclusiv cele în valoare de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE, şi împrumutul de la Banca Mondială în valoare de 650 de milioane de dolari.

"BNS constată că Parlamentul României, ca autoritate legislativă supremă, îşi uită obligaţia constituţională de exercitare a controlului de eficienţă asupra Băncii Naţionale a României, deşi are instrumente reale de responsabilizare. Respectarea independenţei băncii centrale nu exclude cadrul de supraveghere democratică şi constituţională, în ceea ce priveşte responsabilizarea faţă de rezultatele deplorabile în 'lupta' cu inflaţia", susţine preşedintele BNS.

El face referire la piaţa muncii, afirmând că România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate taxări pe muncă, aproape ce mai scăzută rată de ocupare a forţei de muncă din UE-27 (după Italia) şi nu se acţionează pentru fiscalizarea locurilor de muncă informale. BNS constată cu îngrijorare creşterea tarifelor la produsele energetice.

"Nu în ultimul rând, peste acest tablou economic deja fragil se suprapune o criză politică profundă, o nelipsită bomboană de pe coliva situaţiei dezastruoase a României, criză care accentuează incertitudinea şi reduce capacitatea statului de a răspunde coerent şi eficient provocărilor actuale. Această combinaţie de crize – economică, financiară, energetică şi politică – creează un risc sistemic major pentru România", afirmă sursa citată.

Potrivit BNS, dezechilibrele macroeconomice, amplificate de creşterea accelerată a preţurilor la energie, alimente şi servicii de bază, au redus semnificativ puterea de cumpărare, au fragilizat echilibrul economic al familiilor şi au extins sărăcia în muncă, astfel încât pentru un număr tot mai mare de români nivelul de trai nu mai este o chestiune de confort, ci de supravieţuire zilnică.

De aceea, BNS consideră că este imperativă o intervenţie instituţională fermă şi responsabilă, care să permită identificarea rapidă a unor soluţii coerente şi asumate pentru stabilizarea situaţiei economice şi sociale a ţării.

"Blocul Naţional Sindical vă solicită, domnule preşedinte Nicuşor Dan, să vă exercitaţi pe deplin rolul constituţional de mediator între puterile statului şi între stat şi societate, prin iniţierea de urgenţă a unui dialog naţional real, credibil şi orientat spre rezultate. Considerăm esenţial ca, sub egida Administraţiei Prezidenţiale, să fie aşezaţi la aceeaşi masă atât liderii politici, cât şi reprezentanţii partenerilor sociali – sindicate şi organizaţii patronale –, în vederea construirii unui consens minim necesar pentru depăşirea actualei crize. De aceea, BNS vă solicită, domnule preşedinte, să iniţiaţi consultări directe cu liderii formaţiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile, credibile şi responsabile, care să fie dispusă să îşi asume implementarea unui program de stabilizare economică şi social, negociat cu partenerii de dialog social", se mai arată în scrisoarea deschisă.

Totodată, BNS solicită stabilirea, pe termen scurt şi mediu, a unui set clar de priorităţi economice şi sociale, asumate public şi susţinute prin măsuri concrete care să conducă la stoparea procesului de erodare a puterii de cumpărare a populaţiei, la corectarea dezechilibrelor macroeconomice, dar mai ales revenirea la un ritm susţinut de creştere economică.

În opinia BNS, aceste priorităţi trebuie să includă, fără a se limita la:

asigurarea securităţii energetice, în toate componentele sale, inclusiv accesibilitate, sustenabilitate şi independenţă;

consolidarea securităţii alimentare, prin sprijinirea producţiei interne şi reducerea vulnerabilităţilor lanţurilor de aprovizionare;

definirea unor priorităţi clare de investiţii pentru relansarea economică, cu accent pe dezvoltarea capacităţilor productive interne;

asigurarea unei transparenţe maxime în procesul de negociere şi contractare a împrumuturilor externe;

garantarea faptului că aceste împrumuturi generează beneficii concrete pentru economia naţională, pentru industria românească şi pentru crearea de locuri de muncă.

"În absenţa unei voinţe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliţii, BNS consideră că singura soluţie democratică şi legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate, care să permită resetarea cadrului politic şi recâştigarea încrederii cetăţenilor. Blocul Naţional Sindical subliniază că timpul pentru amânări şi soluţii parţiale a trecut. România are nevoie de decizii ferme, asumate şi coordonate, iar responsabilitatea pentru iniţierea acestui proces revine, în mod esenţial, instituţiei prezidenţiale", scrie în documentul semnat de Dumitru Costin.

