Liderii din Coaliţie au decis câţi oameni vor fi daţi afară din primării şi ministere. Nu vor fi doar concedieri, vorbim şi de tăieri salariare pentru reducerea costurilor.

"Liderii coaliţiei au ajuns în sfârşit la un acord politic. Guvernul condus de Ilie Bolojan va desfiinţa 30% din numărul total de posturi din administraţia locală. Surse politice spun că va exista însă o limită de 20% din posturile efectiv ocupate. Iar asta înseamnă că, în final, ar putea fi concediaţi între 13.000 şi 25.000 de angajaţi din primării şi consilii judeţene. De cealaltă parte, în administraţia centrală se va aplica o reducere de 10% a cheltuielilor de personal. În unele instituţii şi agenţii ale statului, se vor aplica tăieri de sporuri şi salarii. Însă, în altele, ar putea fi vorba despre concedieri. Armata, Ministerul de Interne şi angajaţii din Sănătate vor scăpa de măsurile de austeritate. Coaliţia de guvernare a stabilit o regulă nouă şi pentru bugetarii care cumulează în prezent pensia cu salariul. În acest caz, cei vizaţi vor putea păstra doar 15% din pensie, pe lângă salariul pe care îl încasează integral de la stat. În prezent, aproximativ 10.000 de angajaţi primesc pensie şi salariu de la stat în fiecare lună. Tot azi, partidele din coaliţie au decis că vor reduce cu 10% numărul total al parlamentarilor. Practic, asta înseamnă că 47 de posturi vor fi desfiinţate după alegerile parlamentare din 2028. De la 465 vom ajunge la 420 de parlamentari, chiar dacă iniţial se vorbea despre un Parlament cu doar 300 de aleşi. Această reducere se va aplica însă inclusiv pentru minorităţile naţionale. În fine, ultima decizie luată în coaliţia de guvernare se referă la tichetele de masă. Valoarea lor va creşte la 45 de lei, în loc de 50 de lei, cum s-a propus iniţial"

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰