Care sunt preţurile la carburanţi pe 26 februarie. Au crescut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 26 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Cristi Ioniţă

la 26.02.2026 , 12:47
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la benzină standard, motorină standard şi motorină premium cu trei bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,89 şi 8,04 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,21 şi 8,32 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,57 şi 8,87 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,47 şi 8,76 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,96 lei.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

